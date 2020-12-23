建築大師隈研吾參與NGV三年展　作品反科學回溯自然提出哲學對話

大家有沒有參觀世界各地的雙年展、三年展的習慣？藉此作為一個去旅行的好藉口也不錯，可惜的是今年受疫情影響，已計劃的行程都早已取消，還是寄望來年吧！在澳洲墨爾本的維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria）於2018年舉辦首次三年展，當時有不少世界知名的藝術家參與，最吸睛的可能就是日本藝術家草間彌生，自此「NGV三年展」打響了名號。現正舉行的第二屆延續至2021年的4月，雖然還未知道能夠參與，但也是一件值得期待的盛事吧。

隈研吾與Geoff Nees創作的《Botanical pavilion》（圖片來源： NGV Triennial 2020）

上屆有草間彌生，今屆也請來了日本知名建築師隈研吾，今次他與藝術家Geoff Nees合作在展覽上建造了一個木材結構《Botanical pavilion》，或者大家會覺得非常眼熟，畢竟隈研吾最擅長的就是運用木材，推遲到下年舉行的東京奧運的主場館也是出自這位大師的作品。他著名的設計風格名為負建築，意思是將建築與大自然融合為一，建築這種人為物件一直都與地球本來的面目格格不入，但卻有隈研吾這種的設計師能夠將建築物與自然環境做到互相呼應，又不破壞後者，而且他的作品一向都有心靈上的意涵，他覺得建築物其實與人一樣都需要靈魂的。

《Botanical pavilion》與李禹煥的《Dialogue》互相呼應（圖片來源： NGV Triennial 2020）

《Botanical pavilion》原來是與另一件作品的呼應之作，在作品面前的牆上就有一幅來自朝鮮藝術家李禹煥創作的畫作，李禹煥於1960年代後期是日本前衛團體Mono-ha（もの派）的主要人物之一，他的作品強調空間、知覺和物體之間的關係，將藝術實踐與哲學寫作相結合，使觀看者沉迷於抽象形式和生動的約束中。這幅畫是他於2016年至2018年之間創作的一組繪畫作品的一部分，每幅作品的均稱為《Dialogue》，特別之處是對於他來說，作品不是物體本身，而是它創造的空間。

朝鮮藝術家李禹煥的《Dialogue》（圖片來源： NGV Triennial 2020）

隈研吾與Geoff Nees合作的《Botanical pavilion》，其實就是在回應李禹煥的《Dialogue》，作品成為了思考及觀賞《Dialogue》的感官通道，《Botanical pavilion》採用日本傳統的木製建築設計，在張力和重力的作用下，各個部分相互交織，所用的木材是來自墨爾本皇家植物園經過數年收集而來的，這些木材有著悠久的歷史，有些樹木早於歐洲人定居於此已經存在，有一些較年輕的又見證了植物園數十年來的發展，選用的次序採用顏色編碼而非遵循任何分類順序，竟然代表著設計師反對科學還原性的意味，透過提供了一個沉思的場所，讓我們回想我們與自然以及彼此之間的關係。