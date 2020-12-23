【聖誕禮物2020】最後召集極緻奢華美妝護膚品　送給高貴氣質的她

【聖誕禮物2020】來到今年最後一個節日，亦是時候為心儀的她送上一份精緻的心意。 若你仍然在懊惱應該為她準備什麼禮物，以下幾件由筆者精選的美妝護膚品，不只包裝精緻，令女士一眼愛上；當中的製作成份更是非精奢華珍貴，一定襯得起高貴又有氣質的她。

高級訂製時裝每一季都備受注目，只因設計、手工以及用料都比一般系列更精緻和華麗；而一向受女士們喜愛的美妝品牌Guerlain，亦為香水界帶來更奢華的作品——L’ART & LA MATIÈRE，藝術沙龍高級訂製香氛系列。而今個12月，這個系列就推出了最新作品，IRIS TORRÉFIÉ 靜謐鳶尾濃香氛。

這款香氛奢華之處，是在於其製作的主要材料——鳶尾花。這種花是一種非常珍貴的花材，亦有藍色黃金之稱；栽種時亦要特別用心，待它成長的第3年就要取其散發芳香的根莖，並乾燥處理多3年，等它的香氣醞釀成熟，再加以壓碎、蒸餾，才能用於調製香氛，真的一點都不簡單。

它的前調是濃郁的咖啡香，再有著小豆蔻和絲絲醒神的佛手柑清香，中調就是鳶尾花的甜美，而基調就帶著香草酒香、木質和皮革的味道，非常適合個性又有氣質的女士；而包裝方面，金黃琥珀色的香水承載於線條簡潔時尚的香水樽裡，配著優雅的木質瓶蓋及紫色皮質盒子，相信另一半收到這支香水時一定會馬上感覺到它的奢華感。

GUERLAIN IRIS TORRÉFIÉ 靜謐鳶尾濃香氛 $2,040/75ml

來自巴黎的高級鞋履品牌Christian Louboutin 的高跟鞋一向是不少女士dream shoes list的頭三甲，而它的美妝系到同樣受大家追捧，只因它的色調和包裝實在太夢幻又華麗了。今年它們的皇牌唇膏作品，就帶來了聖誕限定版So Rouge。鮮紅色的色調非常適合聖誕妝容，加上當中的超反光珍珠粒子，令它的色澤更閃亮；加上輕盈的質地柔滑易推，能為女士們的雙唇持續保濕，就算在又冷又乾燥的天氣出外約會都不需要keep住補妝，非常加分。

而它的包裝就換上了閃亮的紅色外殼，一如以往的尖身設計同樣高貴，配上銀色蝴蝶結及金色蓋子，女士們收到它應該會不捨得用吧。

Christian Louboutin SO ROUGE LIPSTICK $800

DIOR的護膚品有多受女士歡迎應該不需多講，而今年它們推出其極緻奢華護理療程的復刻珍藏版，不單止包裝超級華麗，當中的皇牌護膚配方更經過重新凝煉，非常珍貴。這款L’OR DE VIE極緻奢華護理療程的用料亦毫不簡單，DIOR科研團隊在2007年發現了釀製蘇玳甜酒的葡萄包含著抗老的效能，於是就與法國高級酒莊YQUEM一起合作，採用了酒莊葡萄藤嫩枝，等它風乾至少6個月後，再經過17個重要的淨化及提煉步驟，才製作出高濃度精華，加入L’OR DE VIE系列當中，為女士們皮膚提升光澤水潤度、緊緻及改善皺紋等。

復刻珍藏版的包裝亦非精精緻用心，以YQUEM葡萄酒的封存技巧將3瓶以蜜蠟及金線封箴完好保存，並印有限量珍藏編號，當中更附上兩夥金色按摩凝珠，配合DIOR專家設計的一套深層按摩手法，讓女士們可以在家慢慢享受奢華的護膚時光。