【珠寶】以自然之美幻化高級珠寶　繁花秘境庭園瑰寶映照佳人

走過一個又一個的節日，終於來到年末，但迎面而來的又是新的一年，我們需要的是流滌心靈的狀態，正如以下介紹的高級珠寶系列，以花園帶給人的心曠神怡，既有著童話般的想像，又有浪漫愜意來融入珠寶藝術之中。英皇鐘錶珠寶的「Nuò by Cindy Yeung」概念以「Garden of Treasures庭園瑰寶」為主題，帶來「典藏」、「曼園」和「睿念」三個系列並推出全新作品，相信是女士們新一年煥然一新的選擇。

「Nuò by Cindy Yeung」典藏 Majestic系列（圖片來源：英皇鐘錶珠寶）

新作以繽紛瑰麗的花園為靈感，每一件珠寶都有如繁花，這一份貫注自然於工藝的藝術，是來自英皇鐘錶珠寶主席及創意總監楊諾思小姐的意念，她的靈感啟發，往往來自周遊列國時都會到當地的花園漫步，從中汲取靈感幻化成珠寶創作，而「Nuò by Cindy Yeung」正是來自於她的這一份意念以及名字。

自古以來珠寶這一種高級工藝及藝術創作，都會將大自然融入其中，因為自然是人所嚮往的。「雖由人作，宛若天開」的意境正是這次系列的概念，自然典雅之美宛如出自造物主之手。花園都有不同的美態，有一種莊嚴華麗的就來自宮廷所附有優雅的庭園。例如「典藏 Majestic」就突顯華貴，分別參考自花園舞會上的華麗盛裝、宮庭花園常見的籬笆以及歐式壁燈等。有些充滿著奢華宮殿建築風格，有些則有如繁複細膩的雕塑品，都以精湛的手藝彰顯設計師高深的功力底蘊。

至於「曼園 Immaculate」系列就特別有意境，取自佳人漫步於花園之中時，細賞自然美景的曼妙美態。絢麗的寶石恍如花草，或是晨光初現時花瓣上的清澈露珠，帶來靜謐意境；另有作品以東方園林為概念，打造出花卉鏤空圖案花窗的典雅，高貴而脫俗。最後又有突顯對稱美的「睿念 Splendour」系列，對稱是大自然的微妙巧合，也是完美的本質。兩件作品分別以黃鑽白鑽塑造成幾何圖案形態，展現顏色上的強烈對比和突顯排列的美感；另一件則仿照中國涼亭建築的美態，白色鑽石及黑玉髓鑲嵌於對稱框架上，中間的紅寶石以主體之姿吸引眼球，此系列適合莊重、大器之佳人。