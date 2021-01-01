【達摩】新年AMBUSH吉祥潮物　為何達摩祖師會流入日本變成不倒翁

走過聖誕，來到元旦，很快又迎接農曆新年，是一個中國氣氛滿滿的節日，但今回要說的卻非中式傳統，而是來自日本的達摩公仔。時尚品牌AMBUSH即將於1月2日推出一個新年達摩不倒翁系列，在介紹產品之前，大家又知否這達摩不倒翁的來源？

達摩（圖片來源：Wiki）

就算對佛教不甚認識，有看過金庸著作的朋友都定必知道「達摩祖師」這號人物，說得上是金庸世界中「神枱級」之人，他所創立的武功招式，只要書中人習得一麟半爪都足以稱霸武林了。但原來達摩真有其人，卻不是中國人，而是來自印度的王子，大約在6世紀因為弘揚佛法而來到中國，最後落戶河南嵩山少林寺，也是中國禪宗的始祖，所以又有達摩祖師之名。

AMBUSH達摩不倒翁（圖片來源：AMBUSH）

但是達摩文化又是如何來到日本的？在鐮倉時代禪宗佛學傳入日本，自此大為盛行，但達摩卻未親身到過日本，所以日本人就將其形象塑造出來變成祈求好運之物，更有吉祥、長壽、平安等寓意，後來達摩打坐的造型最具人氣，所以直到現在常見的達摩都是不倒翁，甚至成為了不倒翁的代名詞。關於「不倒翁」之意，則是來自達摩本人的故事，有說他在少林寺期間曾打坐九年領悟佛法，期間發生任何事都不為所動，以這種堅持精神影響世人，也是佛學的精髓之一。

達摩不倒翁大多都是紅色，因為達摩身披的袈娑就是紅色的，但是次AMBUSH的出品卻顛覆傳統設計，以金、銀、白三種配色推出，在專門出產達摩不倒翁的高崎市製作，肚子上偌大個福字更顯吉祥，作為慶祝農曆新年的一件潮流物品最好不過。

最後，也藉此機會為大家推介一部漫畫作品。相信大家早前都已一口氣看畢Netflix的人氣新作《今際之國的有栖》，火熱話題延續至今，也有不少朋友將之與金城宗幸的漫畫《要聽神明的話》作比較，兩部作品的背景有不少相似之處，都是以一次又一次「玩遊戲」為主題，每玩一局，都可能有生命流走，而《要聽神明的話》這部作品正正就是以達摩不倒翁作為開端，及後成為作品的標誌，有興趣的朋友可以一看。