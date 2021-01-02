【酒店】穿梭於迷人拍攝場景　3間與電影、廣告結下緣份經典酒店

穿梭於電影中疑幻似真的故事與場景，大銀幕中的世界彷彿比現實來得更有味道，更令人著迷。若果你也喜歡鏡頭下的情景，今次介紹的3間經典酒店，分別都與電影和廣告作品有所連繫，相信能為你下一趟旅程增添一點浪漫色彩。

《情迷午夜巴黎》中的Le Bristol Paris

活地阿倫的情迷歐洲三部曲，把他心目中各地的迷人之處透過鏡頭呈現於觀眾的眼前。

其中於《情迷午夜巴黎》的場景，男女主角Gil和Inez下塌於一間裝潢華麗而氣氛浪漫的酒店中，各自展開他們的巴黎之旅。這間酒店就是經過全面翻新的宮殿酒店——Le Bristol Paris；它位於著名的Faubourg Saint-Honoré街，這條街被視為世界上最時尚的街道之一，雲集眾多高端藝術畫廊和拍賣行，是充滿巴黎氣息的選址。自1715年凡爾賽宮遷回巴黎後，此處也成為許多貴族官邸所在；而這間酒店的建築歷史，比附近的法國總統府愛麗舍宮（Palais de l'Elysée）還悠久，值得大家感受一下當中的歷史氣息。

《情迷午夜巴黎》中男女主角下塌一間裝潢華麗而氣氛浪漫的酒店（電影劇照）

主角入住的全景套房為酒店5間豪華套房之一，如像一間華麗的巴黎公寓。柔和的棕色、象牙白與蜂蜜色調，配合牆上金色裱框油畫、古董掛鏡與路易十五時期的家俱，充滿格調。打開花園露台，蒙馬特區、歌劇院和巴黎鐵塔等美景，盡收眼前。酒店當中的米芝蓮三星餐廳Epicure由名廚Eric Frechon掌舵，為Epicure贏得米芝蓮三星殊榮10年，是酒店中另一不可錯過的亮點。

巴黎的Le Bristol Paris酒店是經過全面翻新的宮殿風格（Le Bristol Paris）

Miss Dior香水廣告中的Hotel du Cap-Eden-Roc

Natalie Portman 與 Dior合作拍攝的香水廣告中，她身穿婚紗奔跑的一幕，散發著出塵的氣質，加上浪漫的氣氛，相信不俘誘了不少人的心；但浪漫的不只這個香水廣告，就連Natalie Portman背後的那間酒店——Hotel du Cap-Eden-Roc，其落成背後的故事更令人為之觸動；酒店集團創辦人Oetker夫婦早於1964年乘船行經蔚藍海岸(French Riviera)，太太對當時還是屬於André Sella住所的豪宅一見鍾情。雖然二人未曾上岸參觀，但Oetker先生仍決意買下大宅送給太太。當時豪宅主人André Sella希望，大宅能售予可保留家庭傳統和酒店精神的人，於是Oetker先生便向Sella先生承諾，員工可以一直工作至退休，絕不辭退任何一人。這承諾亦成就了酒店的傳奇，亦令酒店更添一份細膩的人情味。

Natalie Portman與Dior合作拍攝經典香水廣告（Dior）

除了多款充滿歐陸風格風套房外，於2021年5月，Hotel du Cap-Eden-Roc更將會迎來最新私人別墅Villa Sainte-Anne，能迎接多達12位客人在地中海度過難忘的假期。Villa Sainte-Anne別墅被私人花園環繞著，當中並設有俯瞰海灣的私人游泳池，相信會成為展開初夏的度假勝地。

Hotel du Cap-Eden-Roc背後曼動人的愛情故事（Hotel du Cap-Eden-Roc）

電影大師希治閣專屬套房 Badrutt’s Palace Hotel

位處阿爾卑斯山脈瑞士聖莫里茲山上的Badrutt’s Palace Hotel，是著名的滑雪勝地。每年冬年只開放4個月，一直深受滑雪愛好者歡迎。它與電影的緣份，始於大導演希治閣每年冬季都會帶著太太到訪，而這傳統足足維持了 34 年，直至希治閣離世。希治閣夫婦每次都會入住501號房，這間「希治閣套房」，至今仍保留了昔日的一切陳設和傢具，就連裝潢仍舊保持完好。房間對著絕美的聖莫里茲湖畔St.Moritz lake，其賣座電影《The Birds》的劇本，正是他於酒店度假時所啟發而創作。