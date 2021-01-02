【設計】波音將飛機零件變家具　飛機工業風打造誇張型格家居

2021年到臨，未知你們今年還算過得盡興嗎？但相信大家定是歷年來在家中度過得最長時間的一年。面對四面牆壁的空間，不能輕易外遊到處拜訪，甚至最簡單在離港航班編號前打卡，都是難過登天。相信對一眾港人都不習慣，或許是時候考慮在新一年把長期待著的地方都變成打卡勝地，面對這個新時代的降臨。

F-4 Phantom Ejection Seat 2（12,500美元）

要說得上「打卡able」，當然要誇張、要型格，甚至最好同航空業有關。說到底，港人心底最渴望就是出外旅遊搭飛機。未知波音公司為大家創作一系列以波音零件製成的豪華航空家具，又可否震驚到大家眼球呢？

這個系列包括將波音公司的飛機零件重新整合，製成椅子、茶几、小桌、酒櫃等家具。無論你喜歡引擎的線條美學再改裝，還是簡單而帶有質感的飛機座椅，這系列通通都滿足到你需求。只要你喜歡航空工藝，僅僅看到相片都應該會想入手。

Douglas DC-9 JT8D Engine Cowling Chair（8,500美元）

不過說到放置在家的話，可能會覺得整座飛機椅實在太浮誇，而單一庭位又只能坐下你一個，另一半都未有位置。始終香港寸金尺土，那就可以考慮它的引擎或其他零件改裝的咖啡枱。幻想三五知己圍爐把酒談歡，品味即時提昇，拍張照片上傳以後迷倒多少異性。

Boeing 727 American Flag Table - Port Side（12,500美元）

如果你有工作室或是私竇，以下有更多選擇，包括有會議桌、或者是可以存酒的吧枱。這些炫目的家具都無非為探訪者留下深刻印象，亦好使自己的住所或工作間增添個人風格，令自己更喜歡待在這個地方，成為生活中的一點甜。

Boeing 757 ecoDemonstrator Nose Gear Door Table（4,250美元）

可能你不一定需要這套家具，但大家都可以發掘下的「心頭好」，難得在年初把它買回來，讓自己得到一個更好的心情去迎接新一年的來臨，有興趣的話可以在波音的網店（www.boeingstore.com/collections/boeing-luxury-aviation-furniture）上購置。