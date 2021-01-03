霓虹燈先驅Bruce Nauman展覽　折磨小丑怎跟社交媒體扯上關係？

如果你身邊也有很多人移民定居到英國，那麼不妨為他們推介一個值得一看的展覽，在倫敦Tate Modern舉行的《Bruce Nauman》回顧展。就算你不知道他是甚麼人，也一定見過他的作品，就算你真的沒有見過他的作品，也一定感受過受到他影響的藝術氛圍。

Bruce Nauman（網上圖片）

Bruce Nauman是一位60年代的著名先鋒藝術家，他的創作範疇涵蓋了雕塑、繪畫、行為藝術、互動環境、影像藝術等等，當中最具標誌性的，就是以霓虹燈為媒介的藝術創作，相信不用多說，大家都知道這些年霓虹燈是如何在藝術圈掀起熱潮，至今也仍然能夠在Art Basel見到，在各大品牌的Pop-up Store及展覽都一定會有，甚至是進佔家居。生於香港的我們，會因為這特別的文化元素而別具親切感吧。

《The true artist helps the world by revealing mystic truths》（圖片來源：Tate Modern）

Bruce Nauman最初是在1967年開始推出他的首件霓虹燈作品《The true artist helps the world by revealing mystic truths》，他未必是首位用霓虹燈來創作的藝術家，但的確是首個以這個媒介來做文字藝術創作並具有影響力的人，這是一件帶有諷刺意味的作品，對象是當年的極簡主義藝術家。或許霓虹燈這個媒介就帶有吸引眼球的本質，藉此令觀眾加深感受，60年代的環境氛圍就是反物質、反藝術，在這個時間Bruce Nauman做出來的作品更令人反思。

《Still from Clown Torture》（圖片來源：Tate Modern）

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直到80年代，Bruce Nauman就開始做影像創作，這時期最令人感受良多的莫過於1987年的《Still from Clown Torture》，影像中以監視角度觀看小丑受到「酷刑」，小丑的尖叫帶來深深的不安與焦慮感，觀眾就以窺視者的角度去見證這個過程。當時一推出就引起爭議，但Bruce Nauman指出作品並不是要大眾由折磨別人而換取自己的感官刺激，而是交代了這種觀眾心理，當時主要是指電視真人Show，但在今天應用在社交媒體之上也很合時宜，以小丑這種代表喜劇的角色來營造出反差，放在恐怖片上依然奏效。

《Washing Hands Normal》（圖片來源：Tate Modern）

除了這些經典作品，在這次展覽上還有一件影像作品《Washing Hands Normal》，以兩個螢幕展示用力洗手的畫面，象徵清洗罪惡感，但用力的程度加上扭曲的效果都令人毛骨悚然，在這個疫情時期豈不是更具意義嗎？《Bruce Nauman》回顧展由即日起直到2月21日於倫敦Tate Modern舉行。