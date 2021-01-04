【建築】前衛樹屋蜂巢外形坐擁無敵景觀　玻璃外牆與樹海融為一體

「坐擁無敵大海景」——每當談及Dream house的時候，海景好像都是必備條件。這間位於哥倫比亞的樹屋，就帶人見識到另一種不一樣的「海景」，與開揚的大海相對，隱密的樹海彷彿成為心靈的堡疊，讓人感到無比安心。

盡量不改變原來的自然地形，把樹屋與周圍的樹海融為一體。（Ingeniería y Diseño Digital）

Contree是一個位於哥倫比亞麥德林的豪宅項目，而今次介紹這間樹屋，就是一個為了推廣Contree而設的體驗空間，由紮根於哥倫比亞的建築設計公司Ingeniería y Diseño Digital所設計，務求讓人從中感受到周遭自然環境的魅力。

一般的樹屋都會固定在某一個位置，這間樹屋就不同了。設計師啟發自蜂巢的外形，把樹屋分成一個個六角形的模組，每個角位均有一根支柱，把整間屋支撐起來。藉由這些支柱，樹屋可以任意設置在不同水平的位置，六角形的設計亦有助各個模組互相組合成不同的形狀。這樣一來，整間樹屋就能夠不時轉換位置及更改結構，為人帶來更多樣的體驗。

樹屋的天花和牆身都以玻璃為主，部份位置的地面也採用了玻璃，置身其中，就會被屋外的一片綠意所包圍，自然的氣息滲透至全身，心境變得更加平靜。除此之外，牆身和天花也加設了木條及木製窗花，大部分的地面亦鋪砌了木地板，自然之外又增添溫暖的氛圍。各個模組的支架則以黑鐵製成，把現代的設計元素融入自然之中，感覺更前衛。

按圖看更多樹屋設計細節：

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最後，開揚的大海令人感到舒暢，隱密的樹海令人感到安穩，你心目中的Dream house又是怎樣的呢？