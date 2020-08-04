戴金勞唔老土！Justin Bieber平常戴這款Rolex黃金Daytona

一直以來，Rolex勞力士的Daytona地通拿手錶都是錶迷熱烈追求的款式，除了因為它是品牌旗下較稀少的複雜功能款式，更曾經因為名人加持——如活躍於20世紀中後期的Paul Newman，而聲名大噪，甚至部分Daytona款式因為計時錶盤的特殊設計（計時小錶盤刻度末端呈現小方塊造型）深受Paul Newman愛戴而被錶迷冠上「保羅紐曼面盤」這樣的暱稱，這種樣式的勞力士絕對是明星中的明星。 別忘了Daytona 6239古董錶在2017年時曾創下US$17,800,000的拍賣紀錄，到今日還是錶壇中身價最高的手錶，所以買勞力士選Daytona會成為市場上的普遍共識也就沒那麼令人意外了。

勞迷天菜Daytona

Daytona不只是像Paul Newman這般已故名人才喜愛，直到今天，政商名流界還是有許多人都是這個賽車錶系列的粉絲，例如近期我們就看到荷里活明星Justin Bieber被拍到日常戴著一款黃金Daytona，你可能會覺得Justin Bieber搞不好也不知道Daytona在紅什麼，只是看到了它在拍賣會上寫下驚人天價以及市場上被炒作的盛況就跟風也買一下這個系列的手錶，但實際上可不是這樣喔！

早在六年前、也就是Justin Bieber大約19歲的稚齡時（2013年），他其實就已經看上並入手了他的第一只Daytona手錶，現在回想起Justin Bieber在那年曾經留下讓人傻眼的事蹟：包括在巴西召妓、企圖帶未檢疫動物硬闖德國海關、跑去澳洲玩然後順邊路邊塗鴉，甚至還在阿根廷舉辦演唱會時踩踏該國國旗而遭到通緝⋯⋯相較之下，在2013年入手一款勞力士Daytona可能是他所做的比較明智的決定之一。

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Justin Bieber最近戴了116508逛大街

話說回來，早前外媒捕捉到野生Justin Bieber手上戴的Daytona，被拍到的當天他穿著一身輕便，身上的行頭像是潮牌SUPREME球帽、Off-White x NIKE的球鞋，再加上他的自創品牌DREW的紫色上衣與長褲，潮不潮或帥不帥見仁見智，但是他戴的Daytona可就真的讓人十分羨慕了。

一般我們鎖定Daytona往往就是以鋼殼的116500LN為主，Justin Bieber顯然沒興趣和人在排隊配錶買116500LN，實際上他戴的是黃金錶殼的116508，要知道K金的Daytona往往就要將近百萬台幣的定價了，這款116508除了是黃金錶殼，面盤上也還多加了八顆鑽石時標，所以定價要台幣121萬左右，在Daytona各種黃金款中身價算是數一數二高的，不過對於Justin Bieber而言這樣的價位他絕對負擔得起。

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他年紀輕輕就鎖定金勞佩戴，似乎也顯示現在年輕一代不一定會把金勞和老氣劃上等號，只要自己喜歡又負擔得起，那只錶就是適合自己的錶。

【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：原來小賈斯汀平常戴這款錶勞力士】