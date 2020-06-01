【Rolex】綠水鬼又叫變形俠醫？認識外國錶迷圈的勞力士手錶暱稱

有時候我們在講某款手錶時，因為手錶系列名稱或是型號不見得那麼好記或是琅琅上口，所以難免會從手錶上找一些特徵來連結一些有名的對象，可能是卡通人物、食物⋯⋯這些都沒有一定的標準，只要夠好認，就愈有可能被人記下來成為普遍的綽號或暱稱。 以勞力士的熱門錶Submariner為例，因為它本身具備專業潛水錶規格，因此在大中華區就有錶友直接用「水鬼」這個貼切的稱號來代表，而不同顏色的水鬼怎麼辦呢？那還不簡單，只要面盤和錶圈是什麼顏色，就直接用來稱呼那隻水鬼就得了，所以當我們聊起綠水鬼、黑水鬼或藍水鬼時，只要一聽到腦海中大概就能浮出那款錶的樣貌。

同樣的道理，國外的錶友也有一些關於知名手錶的共通綽號，近來在Instagram就有國外錶友分享了一張有關勞力士熱門錶系列（Submariner和GMT-Master II）的綽號對照圖，有些我們可能之前都已經聽說過，但從圖片上圖文並茂的表達方式，一看就更能明白為什麼這幾款錶會獲得那些耳熟能詳的綽號（按圖細閱）↓↓↓

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Submariner

16610LV：已經停產的黑面綠圈水鬼是現代綠水鬼的前身，外國錶友習慣以《芝麻街》裡的角色科米蛙（Kermit the Frog）來形容16610LV，青蛙本來就具有綠色的皮膚，這點對照手錶的綠色錶圈算是合理，而面盤的黑色則有點像是科米蛙的眼睛。

116610LV：由16610LV改款成116610LV，除了綠色錶圈升級為Cerachrom陶瓷材質，就連面盤也同步換上綠色調，整只錶綠油油的，搭配Submariner Date本身屬於運動錶的基調，因此外國錶友習慣用復仇者聯盟裡面的變形俠醫（Hulk）來形容116610LV。

116619LB：Submariner系列除了綠圈和黑圈，還有一款藍圈，國外錶友看到藍色立刻想到的是另一個知名的卡通人物——藍精靈，這名字看起來有點俏皮，但要說違和似乎也不成立，也或許是因為藍圈的Submariner目前都是搭配半金或貴金屬錶殼，入手門檻比較高，能見度也相對少一點，所以我們對藍精靈這稱呼也比較陌生點。

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GMT-Master II

126710BLNR：藍黑圈是GMT-Master II系列裡的另一個經典配色，它配備的藍黑雙色錶圈讓外國錶友直接幫它取了一個超威的綽號——Batman蝙蝠俠，這點從早期DC漫畫裡的蝙蝠俠角色可以找到兩者的關聯，而如果進一步思考，蝙蝠俠的另一個身份Bruce Wayne本身是個富家子，平常應該出國的機會也滿高的，所以GMT-Master II對於常出國的他來說也是很搭的錶。

126711CHNR：這款是GMT-Master II前兩年才首度出現的配色，黑面搭配黑色以及棕色雙色錶圈，看得國外網友都口渴了，因此直接以國外流行的飲料Root Beer（根汁啤酒，也就是台灣習慣稱呼的沙士）來幫這款命名，現在看到126711CHNR也會脫口喊它沙士圈，看來我們和外國錶友的看法略同。

以上這些當然只是少部分的勞力士熱門錶暱稱，只能說錶友的想像力無極限，只要品牌不斷推出新配色，錶友總是能快速地幫它找到相應的連結主題或事物，有時綽號真的很重要，比起在那邊記116610LV老半天，直接叫Hulk變形俠醫或綠水鬼簡單明瞭多了。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：勞力士水鬼、GMT-Master等熱門款在國外分別有哪些經典綽號】