【新冠疫情】熱門名錶價格下跌中 專家分析Rolex會否炒風不再？
/ 2020.05.13
就我的觀察，錶廠暫時停工在近期內可能會產生的現象有以下幾點，在此提出讓大家參考：
1. 壓縮熱門錶溢價空間
目前熱門運動錶的溢價情況雖然正在下滑，但溢價程度還是有修正的空間，根據我收到的情報，錶店在2020年2月份的銷售量約下跌了30～40%。因為需求降低、而且武漢肺炎的疫情又愈演愈烈，代表市場這波冷氣團不會這麼快回春，這反而有助於壓縮手錶的溢價空間，相對的也考驗大品牌如勞力士Rolex等的基本款價格跟折扣是否能守住。除了勞力士，像是百達翡麗Patek Philippe SA先前也有不少溢價的產品，據知最近市場的報價也都相對開始修正，似乎這些過去幾年在市場上呼風喚雨的明星產品，價格開始出現泡沫化的徵兆。
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2. 錶店庫存增加 營運成本持續燒錢
目前錶店的周轉率跟現金流動都有停滯的狀況，很多高級鐘錶店的成本原本就高，若商品銷售的迴轉率降低可能會影響進貨，尤其對勞力士專賣店而言比較傷腦筋的是，除了熱門運動錶以外，其他款式的庫存量可能會增加，還有那些無法配貨去賣的其他品牌手錶貨量也都銷不出去的話，這會導致錶店的經營雪上加霜，在收入減少的情況下，原本的人事、房租開銷等都還是要繼續支出，猶如機器在空轉般不斷消耗自己的成本。
3. 回歸本地客為主的消費生態
現在各國慢慢接二連三開始進入鎖國時代，未來有一段時間可以預期將只剩下本地市場能支撐錶店眼前的業績，本地的手錶價格一向都是跟著國際盤在走，過去因為有國際買盤的支撐，手錶的行情才能維持在高檔，然而一旦本地市場與國際盤脫鉤，本地消費者是否還能接受像過去幾年手錶漲聲不斷的誇張價格？這很值得觀察。
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4. 錶廠停工短期內影響不大
目前歐洲和美洲的疫情正處於大爆發階段，近期陸續傳出瑞士錶廠的停工消息，但我認為除非停工超過3個月以上才會真正影響到品牌的年度計畫，因為以他們現在的庫存量跟還未發表的新錶產品，照理說還不至於出現缺貨狀況。但要注意的是，如果這時候店家還繼續玩飢餓行銷的手法，那可能先傷害到的是錶店自己，所以我認為這陣子手錶的價格看起來應該還會再緩步下降，可望在這種景氣低迷的情況下再修正先前溢價程度過高的市場風氣。
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