【新冠疫情】熱門名錶價格下跌中　專家分析Rolex會否炒風不再？

這幾個月來手錶市場受到經濟環境不景氣的影響而開始產生微妙變化，經濟環境不景氣除了和2019年以來的國際情勢有關以外，現在情況還沒緩解的新冠肺炎疫情更是導致全球人人自危的罪魁禍首。目前在肺炎疫情造成全球大流行的情況下，手錶市場也彷彿再次走進經濟的寒冬時節，一些熱門錶的價格最近還是呈現緩慢下跌的趨勢——這當然和現在消費者主要追求身體健康為優先，而暫時降低了對高級錶這類精品的需求有關。 文：高級鐘錶鑒定師林恒生Sam Lin

就我的觀察，錶廠暫時停工在近期內可能會產生的現象有以下幾點，在此提出讓大家參考：

1. 壓縮熱門錶溢價空間

目前熱門運動錶的溢價情況雖然正在下滑，但溢價程度還是有修正的空間，根據我收到的情報，錶店在2020年2月份的銷售量約下跌了30～40%。因為需求降低、而且武漢肺炎的疫情又愈演愈烈，代表市場這波冷氣團不會這麼快回春，這反而有助於壓縮手錶的溢價空間，相對的也考驗大品牌如勞力士Rolex等的基本款價格跟折扣是否能守住。除了勞力士，像是百達翡麗Patek Philippe SA先前也有不少溢價的產品，據知最近市場的報價也都相對開始修正，似乎這些過去幾年在市場上呼風喚雨的明星產品，價格開始出現泡沫化的徵兆。

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2. 錶店庫存增加 營運成本持續燒錢

目前錶店的周轉率跟現金流動都有停滯的狀況，很多高級鐘錶店的成本原本就高，若商品銷售的迴轉率降低可能會影響進貨，尤其對勞力士專賣店而言比較傷腦筋的是，除了熱門運動錶以外，其他款式的庫存量可能會增加，還有那些無法配貨去賣的其他品牌手錶貨量也都銷不出去的話，這會導致錶店的經營雪上加霜，在收入減少的情況下，原本的人事、房租開銷等都還是要繼續支出，猶如機器在空轉般不斷消耗自己的成本。

3. 回歸本地客為主的消費生態

現在各國慢慢接二連三開始進入鎖國時代，未來有一段時間可以預期將只剩下本地市場能支撐錶店眼前的業績，本地的手錶價格一向都是跟著國際盤在走，過去因為有國際買盤的支撐，手錶的行情才能維持在高檔，然而一旦本地市場與國際盤脫鉤，本地消費者是否還能接受像過去幾年手錶漲聲不斷的誇張價格？這很值得觀察。

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4. 錶廠停工短期內影響不大

目前歐洲和美洲的疫情正處於大爆發階段，近期陸續傳出瑞士錶廠的停工消息，但我認為除非停工超過3個月以上才會真正影響到品牌的年度計畫，因為以他們現在的庫存量跟還未發表的新錶產品，照理說還不至於出現缺貨狀況。但要注意的是，如果這時候店家還繼續玩飢餓行銷的手法，那可能先傷害到的是錶店自己，所以我認為這陣子手錶的價格看起來應該還會再緩步下降，可望在這種景氣低迷的情況下再修正先前溢價程度過高的市場風氣。

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