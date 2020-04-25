[IWC-Watches & Wonders 2020] 葡萄牙系列領軍 全新42mm萬年曆

IWC（萬國錶）一如以往幾年，都會揀選旗下一個重點系列發布，今年又輪到Portugieser葡萄牙系列登場，這個在1930年代面世、靈感來自IWC當時為英國皇家海軍製造的甲板錶。2020葡萄牙系列新作當中，重點包括配置全新複雜機芯、尺寸更精巧的萬年曆腕錶，以及主打航海運動風格的Yacht Club航海精英潮汐腕錶等。品牌今年所有新作皆搭載IWC自製機芯，令經典的葡萄牙系列無論外觀設計及內在機能有所提升。

Portugieser Perpetual Calendar 42（344202）

IWC首次將萬年曆功能整合至品牌自製的82000型機芯，這台型號為82650的全新萬年曆機芯，振頻每小時28,800次，動力儲備 60小時，比勒頓自動上鏈系統，萬年曆搭配日期、星期、月份、閏年及萬年曆月相盈虧顯示，中央秒針附掣停裝置；所有萬年曆顯示功能，只需由單一錶冠調校，誠然是一項突破。於這個版本的萬年曆中，日期、月份及星期顯示，分別透過位於3時、6時及9時位的小錶盤顯示。萬年曆月相盈虧顯示方面，則整合至月份顯示中，每577.5年才出現一天誤差。顯示星期的小錶盤則同時顯示距離下個閏年相隔的年數。

Portugieser Perpetual Calendar 42（344202）圖片來源：IWC

由於新機芯的尺寸較以前的小巧，因此可搭載於直徑42mm的錶殼之內，錶盤上各項功能顯示及佈局更見平衡、和諧，亦更適合手腕較細的人士佩戴。錶殼材質由精鋼以至IWC專利的18K Armor Gold玫瑰金皆涵蓋在內，後者亦備有藍色放射紋錶盤的專賣店特別版可供選擇。

Portugieser Yacht Club Moon & Tide（344001）

葡萄牙系列旗下的Yacht Club航海精英腕錶，首次亮相於2010年，外觀設計以葡萄牙系列的優雅經典加入航海運動風格，打造集堅固耐用與優異防水性能於一身的運動腕錶。至於這枚新登場的航海精英月相及潮汐腕錶，加入IWC全新研發的潮汐指示功能：6時位置的小錶盤顯示下一次滿潮和乾潮的預計時間，12時位置的雙月相顯示進一步指出大潮和小潮，讓航海員可推算目前潮汐強度和水位高度等重要資訊。直徑44.6mm18K紅金錶殼，配襯藍色放射紋錶盤、鍍金指針及18K金時標；搭載82835型自製機芯，採用比勒頓上鏈系統，由氧化鋯陶瓷零件打造，動力儲備達60小時。橡膠錶帶配織物內襯，呼應航海運動風格。

IW344001 圖片來源：IWC

Portugieser Chronograph

最後，對於想入手第一枚葡萄牙腕錶的錶迷而言，十居其九的選擇就是精鋼版本的葡萄牙計時碼錶。IWC今年將這個經典款式增添三位新成員，當中有兩款分別搭配紅、綠色放射紋錶盤的精鋼版本，以及換上藍色放射紋錶盤的18K玫瑰金專賣店特別版，這三種不同色調皆令這個長青錶款添上極大驚喜！腕錶的錶殼直徑維持於41mm，開闊而簡潔的錶盤上配備兩個位於6時及12時位置的內凹式計時盤、配襯阿拉伯數字時標和纖細的葉形指針，簡潔而耐看。腕錶搭載69355型自製計時機芯，配備經典導柱輪結構，堅固而精確，透過藍寶石玻璃底蓋可盡覽機芯美態。