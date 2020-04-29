【黑夜之神】六款最新夜光腕錶推介

在黑暗中都能辨認時間的功能看似基本，但在製錶業的歷史中，它曾經是一個棘手難題。腕錶的夜光功能在經歷一個世紀的發展以後，技術已經相當成熟，發光時間及壽命更長的塗料、自體發光的微型氣燈，都令夜光錶在美觀之餘，安全性以及實用度大大提高。而最常使用這項技術的腕錶，當然是在航空、航海或潛水等經常會遇到黑暗環境的活動中使用的功能腕錶，因此夜光與防磁、防震，及防水等功能經常走在一起。

BALL Roadmaster Marine GMT（售價：$19,950）

一向以製作實用、可靠的探險家腕錶為目標的 BALL 推出新系列 Roadmaster Marine GMT， 找來了航海經驗豐富的海軍軍官合作設計，其規格絕對是為出海度身訂造。它是世界上首枚同時擁有星期和日期顯示的 GMT 腕錶，使用瑞士天文台認證的自動機械機芯 BALL RR1203-C，配備三時區顯示，防磁性能 4,800 A/m，防水性能達 200 米，通過 5,000 Gs 撞擊測試的專利 Amortiser 耐震設計，配以堅固的鈦金屬錶殼，藍寶石玻璃鏡面及底蓋。

而在夜光方面，它在錶面、時、分，以及GMT指針上使用了自體發光的微型氣燈，這技術無需吸收外在光源，令此腕錶的夜光功能更可靠。

Bell & Ross BR 03-92 GREY LUM（售價：$25,000）

在航空腕錶方面，Bell & Ross 最新推出了LUM 系列的新款 BR 03-92 GREY LUM。作為主打低光情況下使用的腕錶，它正方形錶殼及極簡設計風格的表面上的指針與面板使用了亮度最高的 Super-LumiNova C3 夜光塗料，令腕錶在任何時刻都清晰易讀。使用 BR-CAL.302 自動上鏈機械機芯及藍寶石錶鏡，具日期顯示功能，防水性能 100 米。

（圖片來源：Seiko）

Seiko Prospex1965 Diver's 復刻版（售價：約 $49,800）

Seiko Prospex 1968 Professional Diver's 300m 復刻版（售價：約 $53,800）

Seiko Prospex 1975 Professional Diver's 600m 復刻版（售價：約 $35,500）

售價：

今年是 Seiko 首枚防水錶推出的 50 週年，因此他們復刻了旗下 60 及 70 年代中三款最具代表性的潛水錶。在原版設計的基礎上，它們加入了新的規格與技術，使用抗腐蝕性非常高的強化白鋼錶殼，三款腕錶的的動力儲存都超過 50 小時。

1965 Diver's 復刻版使用 Caliber 8L55 自動上鏈機芯，抗磁能力 4,800 A/m，擁有能在 200 米水肺潛水中使用的防水性能。

而1968 Professional Diver's 300m 復刻版的配置基本相同，而其防水性能可負荷 300 米飽和潛水。

而第三款， 1975 Professional Diver's 600m 復刻版則使用了 Caliber 8L35 自動上鏈機芯，抗磁能力達到 40,000 A/m，防水性能方面更是可進行1,000 米飽和潛水。

三款腕錶的指針與刻度上都使用了 Lumibrite 環保蓄光塗料，能在黑暗中發出更光亮更持久的光線，並可持續3-5小時。由於塗料是由無機材料製成，能夠長期維持質量，因此壽命更長。

（圖片來源：Panerai）

Panerai Luminor Marina Carbotech（售價：$97,500）

Panerai 的新出品 Luminor Marina Carbotech (PAM01661) 使用了自家研發的碳纖複合材質，使得錶殼的重量雖然只有 96 克，但輕巧的同時亦非常堅固。灰黑的錶殼配以黑色錶面，與使用藍色 Super-LumiNova 夜光塗層的指針及數字帶出一種型格魅力。

與同系列的前作一樣，使用 P.9010 自動上鏈機芯，配備日期顯示及小秒盤，提供三日動力儲存，防水性能達 300 米。