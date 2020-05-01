【母親節2020】孝子送禮指南　精選五枚女裝腕錶

母親節就快來到，為母親選擇禮物對很多人來講都是富有挑戰性的任務，因為母親大人不像年輕人一樣追逐潮流玩意，或設計複雜而不實用的的飾物。一枚高質素的女裝腕錶除了設計歷久常新外，亦能與母親分享你對高級腕錶的喜愛，是一個絕佳的母親節禮物。而說到一枚好的女裝腕錶，重點當然是製錶技術與裝飾工藝的完美平衡。

（圖片來源：Zenith）

Zenith DEFY Classic Ceramic陶瓷腕錶（售價：$60,700）

要是她是個較前衛、喜歡未來感造型的女性，這款 Zenith DEFY Classic Ceramic 相信是一個好選擇。稜角造型的鏤空錶盤配以藍寶石錶殼底蓋讓你能看到更多它所配備的 670 SK 自動機芯的結構，機芯提供48 小時動力儲備，防水功能 100米，而它的緞面磨砂陶瓷錶殼高雅低調之餘亦持久耐刮，可謂外表與實用性兼備。

這個系列亦有黑色、白色，以及藍色可供選擇，因此特別適合不同氣質的女性。

（圖片來源：A. Lange & Söhne）

A. Lange & Söhne Little Lange 1 Moon Phase月相腕錶（售價：約336,000）

秀外慧中的女性尤其喜歡充滿靈氣的月相腕錶，A. Lange & Söhne 的 Little Lange 1 Moon Phase應該深得她歡心。18K 金的錶殼與指針，加上銀白色錶盤，及同樣是銀白色的月相盤配以兩個金色月亮圖案，與白色鱷魚皮錶帶，而另一版本鑲有56顆鑽石，這枚腕錶的外型用優雅、高貴來形容最好不過，36.8 毫米的尺寸亦非常適合女性佩帶。

腕錶使用了 L121.2 型手動上鏈機芯，備有雙發條盒，完全上鏈的話能提供 72 小時動力儲備。

（圖片來源：LONGINES）

Longines Heritage Classic腕錶（售價：$17,300）

傳統外型的設計歷久不衰，喜歡的人亦絕不在少數。而說到經典外型的腕錶，Longines Heritage Classic 的 L2.828.4.73.2 型號復刻了一枚 30 年代的經典，圓形精鋼錶殼配以藍鋼指針和藍寶石錶鏡、藍色及炭灰色 NATO 錶帶，而小秒盤設與錶面的 6 時位置。使用 L893 型號自動上鏈機芯，提供 64 小時動力儲存，防水性能 30 米。

（圖片來源：Hublot）

Hublot Big Bang One Click Sang Bleu 39 毫米腕錶（精鋼版本售價：$126,300）

Hublot 與刺青藝術家 Maxime Plescia-Büchi 合作推出的腕錶，指針、錶面及錶殼都飾以藝術家設計的圖案，配以 Hublot 著名的 King Gold 或精鋼打造的六邊形錶圈，腕錶的外型十分時尚，非常適合緊貼潮流的女士們。

使用品牌自製的 HUB1710 自動機芯，提供 50 小時動力儲存，防水性能達 100 米，精鋼版本限量 200 枚，而 King Gold 版本則是限量 100 枚。

（圖片來源：BVLGARI）

Bulgari Serpenti Seduttori 腕錶（售價：$ 34,700 起）

石英錶或者沒有機械錶複雜的極致工藝，但是Bulgari的 Serpenti Seduttori 系列腕錶外型實在是太吸引，作為禮物的選擇的確不能漏了它。獨特的玫瑰金或精鋼蛇首形錶殼配以蛇鱗鏈帶，其中編號 102616 的錶款鑲有鑽石和一顆蛋面切割的粉紅色碧璽，令它顯得高貴、奢華而成熟。