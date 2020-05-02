【Malcolm Gladwell】一書改變銷售思法　 賣錶從無知到認知

剛從國外回港，當然要乖乖地在家裏接受14天隔離。每天煲電視劇也不是辦法；最終把一些看過的書籍重新再讀一次。這本Tipping Point （引爆趨勢）是我很喜歡的書籍，雖然並不是最新的書但卻在我職場上十分當用；向大家介紹。

Tipping Point——引爆點，就是當思想，趨勢或社會行為越過某一點，並開始蔓延的時刻。今天的新冠肺炎就是一個極好的例子，一個病可以開始傳染數百萬人，又或者一小齣人能夠精確、針對性、推動流行趨勢，令新產品普及（一眾KOL能明白）。作者馬爾科姆·格拉德威爾（Malcolm Gladwell）在這書中探索並精確地列明這現象，向讀者解釋其實Tipping Point的情況已經改變了世界各地人們對銷售產品和傳播思想的變動。

作者馬爾科姆·格拉德威爾（Malcolm Gladwell） 圖片來源：NYTimes

作者解釋，一些不為注目的事情例如青少年吸煙的惡、重衣著的潮流、甚至自殺的風氣，這些情況都可能猶如病毒一樣的瘋狂傳播。作者有效地指出如何認知這些引爆點，利用口耳相傳（word of mouth）的現像來幫助工作。

書內提到，能夠有效地使用引爆點，必須要把自己的社交圈子實行重組。格拉德威爾（Gladwell）把一般人的朋友圈分割為幾個單元；其中一個稱為「聯繫者」：列入聯繫者的人都很有人緣，認識的人甚多尤其是有影響力的人士。例如；你要撲演唱會門票，你一定會找最人面廣的朋友，這人就是聯繫者。

另一個單元「專家」：被列入專家的都當然是要有精湛的專長。例如：你要買最新的平板電腦；但市場上太多款式、花多眼亂；你會call那一位朋友求助？這人就是「專家」。書內建議的當然不只兩個單元；當你把朋友圈都類別好，作者便教路如何有效地去按這些壓力點；推動引爆的連鎖反應。

大概在20年前，我的工作是推展剛引入的瑞士腕錶品牌。這牌子的錶，當時寂寂無名，而且十分昂貴。但在開展市場時，我記起這書的內容，就引用了一些書內的技巧。結果，品牌在短短的四年內，由又貴又冇名變成好多人搶仲好鬼貴。所以我對這本書的感覺是十分強烈。在2009年，作者Malcolm Gladwell來香港舉行一場講座，我當然第一時間撲飛去聽，更被我攞到他的簽名。至今，Malcolm Gladwell依然是我最喜歡的作家之一。希望有時間你也可以看看他的作品。