【腕錶收藏貼士】新手上路前必閱　五種人人常犯謬誤

高級腕錶的世界博大精深，很多新手收藏者剛入門時都不知道應該從哪裡開始著手，亦未完全了解自己真正感興趣的腕錶特別之處是甚麼。因此走一段冤枉路、中伏的經驗相信是大部份腕錶收藏家都曾經歷過的學習過程，畢竟愛好是非常個人的一回事，必須自己摸索。

然而，還是有一些事情新手腕錶愛好者在「入坑」前可先行了解，用以減低中伏機會的。始終收藏腕錶絕對是一種比較昂貴的興趣，你當然會希望擁有的每一枚腕錶都物有所值，而且能一直讓你感到心動。而以下的建議能讓你新手上路的過程更順暢。

1．快速地購買太多腕錶

很多人開始購買腕錶時都會有一個錯覺，可能是以為一個認真的收藏者必需要有大量的藏品，因此想儘快把自己的藏品系列建立起來，所以在短時間內買下數枚，甚至是10多枚腕錶。但是這樣的做法只是令你手上增加了大量消費品，而並不是一些你真正了解、喜歡，而且關心的愛好品。而結果是，很多時候這些因為一時衝動而購買的腕錶最後只能走進二手店。

2．過早購買貴價的腕錶

腕錶與擁有者的生活態度息息相關，因此新手購買腕錶時最好是從中價的品牌開始，從他們的出品中了解甚麼類型的腕錶適合自己，以及哪種錶殼形狀、尺碼、功能、設計、機械等等的特性與你最為配合。比如說如果你對Rolex腕錶的外型很有興趣，但是不確定是否適合自己，你可以從它的低價款式開始，避開已經炒到天價的款式，如daytona、GMT Master II等，始終了解自己適合甚麼是追尋興趣的重要一環。

3．資料搜集不足

說到底，大部份的新手陷阱都是源自於一時衝動。在買下一枚腕錶前沒有做好資料搜集的壞處主要有兩個：第一，是對於腕錶的保養知識不正確。最簡單的例子如不同的機芯設計，一些需要每日上裏、一些有較長的動力儲存時間、一些容易過度上裏，就需特別注意。重點是，好好了解你感興趣的腕錶後才購買可減少需要維修的情況，能為你節省很多時間和金錢。

此外，了解你購買的腕錶的獨特之處才能讓你好好地鑑賞它們，這同時亦是一個了解自己喜歡甚麼的好機會。而且深入的了解亦能讓你對製錶工藝的知識增加，能讓你更容易了解其他腕錶的設計。

4．過分在意他人的藏品及意見

相信很多人對腕錶的興趣或知識都是來自有相同興趣的朋友、家人，或是 KOL。因此剛「入坑」時會往往受到他們的品味所影響。但在對腕錶的興趣中最重要的還是你自己的想法，而且品味這回事每個人可以有極大的落差。所以旁人的意見最多亦只應該作為參考。

5．時裝路線腕錶

很多時裝品牌都有推出腕錶，縱使它們的設計都很漂亮，而且看起來很貴氣，但如果你沒看清楚腕錶實際功能與內裡機芯，那麼大部份價值，就隨時只流向品牌名氣上面。一般來講，高級腕錶都會看重自製機芯，所以如果牌子的作品只是買來其他錶廠代工的錶芯，即使在機械方面並非一無是處，但價值就會差一點了。如果腕錶用的只是石英機芯，那就更加是全無價值。明白到這一點，不少一級時裝品牌都會用心於此，自家廠房設計並製作真正的高級腕錶，令到產品可以擁有名副其實的價值，像是Hermes就是一個例子。