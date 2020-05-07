腕錶反映個人品味　40歲男人最基本要有的四類錶

You are what you wear，如何穿戴打扮，尤其男士們腕上所戴的錶，往往反映著個人的品味及性格，所說的並非純粹指腕錶的價值，更包括各個不同細節，而當中最重要的是，是否懂得配合不同場合與衣著，佩戴相應的腕錶種類。男人四十，有了紮實的經濟基礎，又有了穩重的成熟思想，要顯示出自己的優雅品味，以下這四類腕錶，必須要有。

江詩丹頓推出的Les Cabinotiers閣樓工匠超卓複雜追針計時Tempo腕錶，搭載2756手動上鏈機芯，由1,163枚零件打造，齊集24項複雜功能於一身，是當今配備最多複雜功能的腕錶。(圖片來源：Vacheron Constantin)

複雜功能錶

對於一個有品味的男士來說，腕錶豈只是一件顯示時間的普通工具，他更懂得細賞的是在背後，製錶師如何在細小的機芯上發揮創意，以上千件精密零件引發無限可能，由月相、計時、飛返、第二時區等的小複雜功能，到三問、大小自鳴、萬年曆及陀飛輪的大複雜功能，每一項都是值得細意鑑賞的傑作，當然還有雕刻師在機芯飾紋、錶盤裝飾等的匠心工藝。故此男人40，總需要擁有一枚具備複雜功能的機械腕錶，透過鑑賞當中精密設計的複雜功能，以及翻查每項功能背後的故事點滴，都能夠從中學習到一些哲理，並從而發掘人生中的更多可能性。

寶璣的Classique 7147，表面上看是一枚簡單的偏心小三針腕錶，然而細微見著之處在於其大明火琺瑯錶盤，而暗裡載有一個革命性的磁力擺輪軸，可令其平衡擺輪更為穩定。(圖片來源：Breguet)

斯文襯衫錶

若以汽車來作比喻，上文所說的複雜功能錶就像跑車甚至超跑，而這裡所說的就是日常上下班所駕的舒適房車。複雜功能錶固然能顯示你多有錢，但若然只是出席一些普通場合，戴著一枚價值數以十萬的萬年曆或陀飛輪，就似乎有點太過了，甚至會給人如像土豪一般的厭惡感。而且複雜功能腕錶內藏的零件非常多，需要細心保養呵護，日日粗戴只會讓人覺得不懂「錫錶」，反而顯示出缺乏品味。故此男人40，想要搭配日常上班或閒常斯文look，總需要擁有一枚錶盤設計簡潔俐落的腕錶，無須擁有太多複雜功能，而是從細節上入手，例如是打磨精細的自家機芯、用上貴金屬或特別材質製作錶殼錶盤時標等等。

愛彼的皇家橡樹可算是最經典的奢華運動錶，八角形錶圈加上八枚六角形螺絲，以及標誌性的「Tapisserie」格紋裝飾錶盤，紅足50年。(圖片來源：Audemars Piguet)

奢華運動錶

出席甚麼場合，穿戴與之相應的衣著及腕錶，才是有品味的表現，就算你是日理萬機的公司總裁，也總會有放假的悠閒時間，而搭配上班斯文look固然要有枚斯文襯衫錶，當然搭配假日閒常出街去旅行的，也需要一枚比較sporty的奢華運動風腕錶。所謂的奢華運動錶，基本上可以簡單理解成一些由高級腕錶廠推出的運動錶，既保持機芯製作的細緻工藝，同時在腕錶設計上亦則偏向硬朗剛強，而且著重加強防撞防水功能。而在設計背後有著特別故事的運動腕錶，往往會帶有一些針對性功能，例如潛水錶會擁有很強的防水及夜光功能、與飛行錶賽車錶會附有計時功能等等。

Garmin的Forerunner 945全方位運動腕錶，能夠針對性測量佩戴者在多種運動下的表現，並提供量身打造的運動與健康分析。(圖片來源：Garmin)

運動智能錶

最後，男人40，要擁有魄力和魅力，保持恆常運動是必須要的事，而雖然機械錶經過百多年來眾多製錶師的努力下，擁有不少強大功能，但應用在實際運動中，始終還是及不上現代的智能腕錶。搭載可以直接測量手腕心率的光學傳感器、能夠準確測量位置及距離的全球定位系統，配合無數應用程式的輔助，智能腕錶能夠有效監察及顯示出佩戴者的運動表現，並從而提供相關建議。加上在網絡科技迅速發展之下，智能腕錶對於人類的運動習慣帶來衝擊性的正面影響。