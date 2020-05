腕錶反映個人品味　40歲男人最基本要有的四類錶

You are what you wear,如何穿戴打扮,尤其男士們腕上所戴的錶,往往反映著個人的品味及性格,所說的並非純粹指腕錶的價值,更包括各個不同細節,而當中最重要的是,是否懂得配合不同場合與衣著,佩戴相應的腕錶種類。男人四十,有了紮實的經濟基礎,又有了穩重的成熟思想,要顯示出自己的優雅品味,以下這四類腕錶,必須要有。