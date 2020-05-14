當名車遇上高級腕錶　五款經典Crossover腕錶　男士必然傾心

汽車與腕錶的共通點真的很多，首先他們都是開發和應用尖端科技的行業，而一枚經典的高級腕錶和一款能在歷史留名的名車，都需要極準確的機械設定及完美的運動結構，他們細緻的設計堪稱為藝術。因此每當有車廠與錶廠合作推出crossover的產品，都能夠引起男士們的注意，其設計和品質都讓人非常期待，以下介紹的這些腕錶更是其中的出色之作。

Bulgari Octo Maserati Gransport遇上Maserati

說到Bulgari的腕錶，大家通常都會想到優雅，高貴的設計。因此這款Octo Maserati Gransport的出現大大擴闊了我們的想像。黑色的八角形精鋼錶殼、外型與汽車儀錶板上的速度計相似的分針逆跳報時顯示、黑色的皮錶帶，都為這款腕錶帶來了一種型格的感覺。而功能方面亦絕不失禮，其BVL 262自動上鏈機芯配備跳時功能，提供42小時動力儲備，防水性能100米。售價：約$99,400

Roger Dubuis Excalibur Aventador S遇上Lamborghini

Roger Dubuis和Lamborghini的合作，基于兩大品牌的設計特點，大家當然是想看到一個能全面欣賞腕錶機械運動的設計。而最終推出的Excalibur Aventador S絕對沒有令人失望，它是市面上唯一的100%鏤空腕錶，其RD03SQ雙擺輪鏤空機芯與Lamborghini共同研發，它的設計充滿未來感的同時亦非常實用，能提高時計的精準度。配以雙材質錶帶，防水性能50米。售價：約$1,950,000

Bell & Ross BR-X1 R.S.18遇上Renault

以生產航空腕錶起家的Bell & Ross近年亦有涉獵不同的領域。而他們與法國的Renault車廠推出的R.S.18腕錶就帶有濃厚的賽車設計味道。藍寶石錶鏡及錶底讓你能看見錶芯的運動，啞色鈦金屬錶殼亦非常具科技感，而它的計時按鈕設計亦甚具賽車的感覺。配以實用的多孔橡膠錶帶，使用BR-CAL.313.自動上鏈機芯，防水性能100米。售價：約$163,000

（圖片來源：Bell & Ross）

Breitling Premier B01 Chronograph遇上Bentley

Breitling和Bentley的合作已達17年，而最新推出的Mulliner以Bentley最新的Continental GT上的儀錶盤為靈感，亦使用了與車子相同顏色的錶圈和錶帶，與汽車非常相襯。擁有30分鐘計時和小秒錶盤功能，它使用的Breitling 01型號自動上鏈機芯，能提供70小時動力儲存，而精鋼錶殼則有100米的防水性能。售價：約$61,200

TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 01遇上Aston Martin

Aston Martin與TAG Heuer合作版本的Carrera完美繼承了兩個品牌的設計特質，低調但每一個細節都充滿特色。不採用全鏤空設計，反而使用了帶有六角形小孔的錶盤，令人聯想到Aston Martin跑車的車身散熱設計，而這個設計讓你能隱約窺見機芯的運動，保持一點神秘感。而經過重新設計的錶耳線條亦與跑車的線條相襯。使用Calibre Heuer 01自動上鏈機芯，動力儲存40小時，其精鋼錶殼的防水性能100米。售價：約$50,900

（圖片來源：TAG Heuer）

05A

Aston Martin DBS Superleggera TAG Heuer Edition

（圖片來源：Aston Martin）