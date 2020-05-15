【經典復刻腕錶】五款參照60-70年代腕錶款式　百花齊放的好時代

上世紀的60-70年代除了是世界經濟起飛的時代，在文化與設計上亦是百花齊放的時候。而在高級腕錶方面，當時正是實用主義興起的時間，因此來自那個時代的經典腕錶很多都以精簡俐落的設計配以實用的功能著稱。而在極簡主義成為主要風潮的現在，這些50年前的設計不但看起來一點都不過時，而且還有一群忠實的支持者。因此很多錶廠都會不定期推出這些舊設計的復刻版本，懷緬一下過去的good old days。以下介紹經典設計加上現代的科技的腕錶，歷久常新就是用來形容它們最好的詞語。

Tudor Black Bay P01

Tudor旗下的Black Bay系列新作P01復刻了一款品牌在1960年代後期專門為美軍設計，但當時並未正式生產的潛水錶。P01使用了該試作型號符合人體工學的理念，亦加入了當代的設計思維，把腕錶從純粹的潛水錶改為多用途的運動腕錶。簡約實用的精鋼錶殼加上黑色錶盤，配以皮、膠複合錶帶。使用了品牌自家的MT562型自動上鏈機械機芯，提供70小時動力儲備，而其12小時刻度雙向旋轉外圈的鎖定系統配有獨特的手柄蓋，潛水性能200米。售價：$29,900

Blancpain – Fifty Fathoms

Blancpain的Fifty Fathoms系列一直是潛水腕錶的先驅，而2019年推出的新型號則取材自60年代後期，被德國海軍採用的的Barakuda型號。一如原版設計的美學造型，黑色錶盤配以大型紅色及白色時標，鉛筆型的指針，加上Blancpain近年設計的特點-單向錶圈，緞面精鋼錶殼配以藍寶石錶鏡，其1151型自動上鏈機芯亦從舊作中得到靈感並提升了實用性，機械設計能減輕腕錶受撞擊時所受的破壞。腕錶的潛水性能為300米，限量發售500枚。售價：$109,500

Longines Legend Diver

同樣是來自60年代的經典潛水腕錶復刻，Longines的Legend Diver沒有軍用手錶的粗獷感，取而代之的是一種低調的優雅。同樣簡約的外型，精鋼錶殼配以白色貝母或經典的黑色和啡色等的錶盤選擇，再加上米蘭式鋼織鏈帶或皮製錶帶的配搭，為實用主義的腕錶設計加上了一絲儒雅的感覺。使用L592自動上鏈機械機芯，提供40小時動力儲備，防水性能300米。售價：$17,400

Hamilton PSR

70年代則為世界帶來了電子跳字腕錶。這種最早期的腕上電腦擴闊了人們對報時設計的認知。而最先推出這種腕錶的Hamilton最近復刻了1970年的Pulsar型號。與當年的款式一樣，新版的PSR使用了以精鋼打造的枕型錶殼和錶鏈，精簡洗練的設計帶有一種科幻的味道，就像《Star Trek》裡角色使用的裝備一樣。而新版本自然亦加入了新的科技，時間顯示屏同時使用了LCD和OLED的技術，確保用家能夠在日光下正常閱讀時間之餘，亦大大減少顯示器的能量消耗。與此同時，PSR也擁有100米的防水性能。

這款腕錶除了銀色錶殼與錶鏈以外，Hamilton亦同時推出了限量1970枚的黃金PVD塗層版本。售價：$6,100（銀色）/ $8,150（金色）（圖片來源：Hamilton）

Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date

實用主義並不是只包括腕錶的潛水或防撞等的功能，專注於用家日常使用的習慣並以此改善設計亦是重點之一。而Glashütte Original的Seventies系列用以作為藍本的Spezichron腕錶便是其中的代表。其專利的大日期設計提高了數字的辨識度，讓用家能更容易閱讀，亦配備了小時及30分鐘計時盤，再加上動力儲存顯示，飛返功能等等，實用度爆錶。較少見的方型錶殼配以藍寶石錶鏡，使用37-02型自動上鏈機芯，防水性能100米，限量生產100枚。售價：$106,000