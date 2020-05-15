【經典復刻腕錶】五款參照60-70年代腕錶款式 百花齊放的好時代
/ 2020.05.15
Tudor Black Bay P01
Tudor旗下的Black Bay系列新作P01復刻了一款品牌在1960年代後期專門為美軍設計，但當時並未正式生產的潛水錶。P01使用了該試作型號符合人體工學的理念，亦加入了當代的設計思維，把腕錶從純粹的潛水錶改為多用途的運動腕錶。簡約實用的精鋼錶殼加上黑色錶盤，配以皮、膠複合錶帶。使用了品牌自家的MT562型自動上鏈機械機芯，提供70小時動力儲備，而其12小時刻度雙向旋轉外圈的鎖定系統配有獨特的手柄蓋，潛水性能200米。售價：$29,900
Blancpain – Fifty Fathoms
Blancpain的Fifty Fathoms系列一直是潛水腕錶的先驅，而2019年推出的新型號則取材自60年代後期，被德國海軍採用的的Barakuda型號。一如原版設計的美學造型，黑色錶盤配以大型紅色及白色時標，鉛筆型的指針，加上Blancpain近年設計的特點-單向錶圈，緞面精鋼錶殼配以藍寶石錶鏡，其1151型自動上鏈機芯亦從舊作中得到靈感並提升了實用性，機械設計能減輕腕錶受撞擊時所受的破壞。腕錶的潛水性能為300米，限量發售500枚。售價：$109,500
Longines Legend Diver
同樣是來自60年代的經典潛水腕錶復刻，Longines的Legend Diver沒有軍用手錶的粗獷感，取而代之的是一種低調的優雅。同樣簡約的外型，精鋼錶殼配以白色貝母或經典的黑色和啡色等的錶盤選擇，再加上米蘭式鋼織鏈帶或皮製錶帶的配搭，為實用主義的腕錶設計加上了一絲儒雅的感覺。使用L592自動上鏈機械機芯，提供40小時動力儲備，防水性能300米。售價：$17,400
Hamilton PSR
70年代則為世界帶來了電子跳字腕錶。這種最早期的腕上電腦擴闊了人們對報時設計的認知。而最先推出這種腕錶的Hamilton最近復刻了1970年的Pulsar型號。與當年的款式一樣，新版的PSR使用了以精鋼打造的枕型錶殼和錶鏈，精簡洗練的設計帶有一種科幻的味道，就像《Star Trek》裡角色使用的裝備一樣。而新版本自然亦加入了新的科技，時間顯示屏同時使用了LCD和OLED的技術，確保用家能夠在日光下正常閱讀時間之餘，亦大大減少顯示器的能量消耗。與此同時，PSR也擁有100米的防水性能。
這款腕錶除了銀色錶殼與錶鏈以外，Hamilton亦同時推出了限量1970枚的黃金PVD塗層版本。售價：$6,100（銀色）/ $8,150（金色）（圖片來源：Hamilton）
Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date
實用主義並不是只包括腕錶的潛水或防撞等的功能，專注於用家日常使用的習慣並以此改善設計亦是重點之一。而Glashütte Original的Seventies系列用以作為藍本的Spezichron腕錶便是其中的代表。其專利的大日期設計提高了數字的辨識度，讓用家能更容易閱讀，亦配備了小時及30分鐘計時盤，再加上動力儲存顯示，飛返功能等等，實用度爆錶。較少見的方型錶殼配以藍寶石錶鏡，使用37-02型自動上鏈機芯，防水性能100米，限量生產100枚。售價：$106,000