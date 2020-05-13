【江詩丹頓】Patrimony月相逆跳鉑金珍藏版54.5萬　全球限量50枚

自2006年起，江詩丹頓每年都會在旗下眾多錶款中，挑選一兩款去製作限量鉑金珍藏版，當然今年亦不例外，而被選中的幸運兒是Patrimony月相及逆跳日曆腕錶，相信不難成為專業品味男士的終極腕物。

Patrimony月相及逆跳日曆限量鉑金珍藏系列，限量發行50枚。$545,000(圖片來源：Vacheron Constantin)

於2017年首度亮相的Patrimony月相及逆跳日曆腕錶，搭載品牌自家製的2460 R31L自動上鏈機芯， 由275個零件組成，具備時、分、月相、日期及停秒功能，動力儲存達40小時。在錶盤的6點鐘位置設有月相視窗，並於上方刻有0至29 1⁄2的月齡顯示，與月亮圍繞地球公轉的實際週期29天12小時45分精確呼應，而且每122年才需要調校一次；至於逆跳日曆顯示則設於錶盤的上半部分，由中央藍色指針指示日期，而所有調校操作，包括上鏈、日期校正、月相調校和時間設置，均以單一錶冠進行。

一如過往其他錶款的限量鉑金珍藏版，Patrimony月相及逆跳日曆限量鉑金珍藏系列，由錶殼、錶盤到錶冠及錶扣均是以PT950鉑金打造，甚至連鱷魚皮錶帶也是由鉑金絲線手工縫製的。在噴砂鉑金錶盤上，設有18K白金鑲貼時標和18K白金「珠粒式」分鐘刻度圈，而於4點和5點時標之間，更刻有隱秘的「Pt950」標記。如此錶盤新佈局，不賣複雜設計，閱時也是容易。

腕錶限量發行50枚，每枚擁有獨立產品編號，只在江詩丹頓專賣店發售。