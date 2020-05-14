【MB&F玩味座鐘】枱頭品味　構建小型太空船　擴張鐘錶界宇宙艦隊

MB&F向來以玩味濃在高級鐘錶界打出一片天，而正如其名（MB&F中的F代表朋友friends），這個品牌最愛呼朋喚友一起搞創作，今次就繼去年九月推出T-REX之後，再次與老拍擋L' Epée 1839聯手打造座鐘「星際探險家」（Starfleet Explorer）。

「星際探險家」（Starfleet Explorer）是兩個品牌第13件聯乘作品。(圖片來源：MB&F)

2014年，MB&F與L' Epée 1839首次合作，聯手打造出座鐘「星際艦隊」（Starfleet Machine），開啟了這對鐘錶界絕代雙驕的合作關係，而今次推出的星際探險家，可謂完整了這支宇宙艦隊的組建。

MB&F創辦人兼創意總監Maximilian Büsser（左）及L' Epée 1839 CEO Arnaud Nicolas。(圖片來源：MB&F)

由MB&F設計、L' Epée 1839製作，星際探險家同樣是以太空站為設計靈感，外型活像一架縮小版的星際艦隊，整個主結構高11cm，直徑則為16.5cm。置中的機芯採水平放置，而擒縱系統則是垂直擺放，共有95枚、表面光亮無暇的零件，以精鋼或經鍍鈀處理的黃銅製作，鏤空基板連接著一個完全鏤空的C形同軸外圈結構，連齒輪和主發條盒均是外露呈現於眼前。座鐘由垂直起落架支撐，可以正著放或倒過來擺放，方便上鏈與校時，同時還可傾斜放置，讓藏家從不同角度探索太空站座鐘之奧祕。

座鐘以太空船為設計靈感，主結構高11cm，直徑則為16.5 cm。(圖片來源：MB&F)

小時與分鐘以兩個圓盤構成，並透過一個指示窗及一個鮮艷的指針顯示時間，當位於鐘頂的雷達圓形轉盤的數字轉到固定指示窗中央時，顯示的就是當下時間的分鐘；至於小時盤則位於分鐘盤的正下方，但不會轉動，而是透過小時指針在每一小時移動一格、每12小時完成一圈，藉著指針指示的小時數字來顯示時間。金屬顯示窗及小時指針均是以手工緞面磨砂與陽極氧化處理，並有出藍色、綠色與紅色三款選擇。座鐘具備高達八天的動力儲存，可透過一把特製的雙頭鑰匙進行手動上鏈及校時。

作為MB&F及L' Epée 1839聯手精心設計及打造的座鐘，又豈只這麼簡單？為了進一步加強座鐘的玩味性，品牌於座鐘機芯內、分鐘圓盤下面設置了三艘迷你太空船，它們會沿著同軸以同等間距排列並圍繞機芯旋轉，每五分鐘完成一圈，就像是跟隨著母艦完成一趟太空任務般。