眾所周知，腕錶界有三大複雜功能，當中以陀飛輪之名最響，萬年曆最實用，而餘下的三問及伸延出來的大小自鳴，卻是價格最貴而不知有何用，而且在這個錶殼鬥薄的年代，它的賣點竟然是厚。

也許在現今世代，三問功能並沒有甚麼實際用途，但在那個還未有電燈的年代，它卻是腕錶工藝中最重要的複雜功能之一。

PP被公認為三問錶中質素最佳，而每一枚三問在出廠前都要先經過總裁Thierry Stern的親耳鑑測。(圖片來源：Patek Philippe)

三問錶又叫三簧錶，這項功能是透過音槌敲打音簧時發出高音調、高低合鳴及低音調，以作「時」、「刻」及「分」的報時。三問的運作通常會以高音調敲簧開始，每一下代表一時；然後進行高低合鳴，每一下代表一刻；最後則是以低音調表達餘下的分鐘數，例如7時39分，就會敲七下高音調、兩下高低合鳴及九下低音調。

Blancpain的春宮三問是品牌的經典之作。(圖片來源：Blancpain)

在一枚三問錶內，除了普通的走時系統，還藏有一個獨立的報時系統，在佩戴者撥開錶殼外的啟動報時杆後，會為報時系統的發條儲蓄能量，然後當發條釋放能量時，就會在減速器的控制下拉動傳動齒輪，而傳動齒輪則會透過與時間辨別蝸形輪決定推動音錘敲擊音簧的次數。雖然整個機械原理非常簡單，但由涉及極為精細的工藝及蜈以百件零件，所以有能力製作三問錶的錶廠不多，而且價錢亦非常貴。

JLC將於今年主推的大作Master Grande Tradition Grande Complication以三問搭配星空，充滿詩意。(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

你可能會說，看錶盤上的時間顯示也能閱讀時間，為何還要多此一舉呢？確實，在現今科技發達的年代，當然無時無刻都能夠看清錶盤上的時間顯示，但是在那個電燈及夜光尚未被發明的年代，人們在夜間要讀時，就需要點燃蠟燭或煤油燈，非常麻煩費時，直至17世紀，三問這項複雜的機械功能出現，人們才得以非常方便地在夜間知悉時間。而在現今世代，三問功能成為了頂級腕錶工藝的表現，比起實起功用，它更像一種藝術的存在。

不同於其他品牌，JLC的音簧是方形橫切面的，作用是增加音錘敲擊音簧時的接觸面，令音量進一步放大。(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

而要評定一枚三問錶的質素，報時聲音的音量大小和音色圓潤是基本準則，而影響這兩方面的主要因素，首要的當然是音簧和音槌的設計與製作，此外就是整個三問機械的設計以及錶殼的大小和材質，當中每一個小細節以及些微的差別，都會大大影響敲擊共振出來的聲音質素。