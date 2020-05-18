Rolex ref number到底代表甚麼？一文解盡勞力士所有型號代碼
/ 2020.05.18
Reference Number和Serial Number
每一枚Rolex腕錶的錶殼上都會刻有兩組數字，比較常見的如鑄刻於錶耳之間的錶殼側面，也有些是不顯眼的放在錶盤外緣位置。這兩組號碼中，包括有獨一無二的生產序號（Serial Number），舊款製品的生產序號能提供有關出產年份的資訊，但是由於在2011年後錶廠開始使用隨機的序列號，令從生產序列得知出產年份變得艱難。而第二組數字，則是型號編碼（Reference number），能提供腕錶型號、物料、錶圈及錶帶類型的資訊。
Rolex款式之多，讀熟背後數字攻有助於二手市場找尋自己愛錶。（圖片來源：gearpatrol）
生產年份
根據生產的年份，Rolex的reference number可以是4-6位數字，在1980年前生產的腕錶型號都是4位數字，而在較新推出的型號如Oystersteel Explorer II上則用上6位數字的reference number 。
使用6位數字reference number的新款Oystersteel Explorer II
型號：216570（圖片來源：Rolex）
腕錶型號
不過無論是4、5或是6位數字的Reference number，閱讀的方法都是一樣的。由左方讀起，根據Reference number的長度，它的頭2、3或4個數字代表了腕錶的類型，例如55是屬於舊版的Submariner，而較新的版本則是168，而1165則是屬於較近期出產的Daytona Cosmograph。而以下是一部分較受歡迎腕錶系列的編號。
Submariner= 55, 166, 168, 1166
GMT Master II= 167, 1167
Day-Date （President）= 65, 180, 182
Datejust= 16 & 162
Daytona Manual Wind= 62
Daytona Cosmograph= 165, 1165
Explorer II= 165
Oyster Perpetual= 10, 140, 142
Yachtmaster= 166, 686 & 696
（圖片來源：watch club）
錶圈類型
而倒數第二個數字則顯示了錶圈的類型，通常由數字1-7表示，例如0號是光錶圈，1與2是指腕錶使用了旋轉錶圈，而4號就是代表手工錶圈。
0=拋光錶圈
1=平面字旋轉錶圈
2=凸面字旋轉錶圈
3=凹槽鋸齒錶圈
4=手工錶圈
5=金字塔式鋸齒錶圈
6=潛水專用旋轉錶圈
7=其他種類
（圖片來源：Rolex）
物料
而在最後的數字則代表了製作腕錶的物料，數字0至9每一個都意指不同的材質，例如0表示以精鋼打造，3是18K黃金加上精鋼，而8與9分別是指18K黃金與白金。
0=精鋼
1=黃金
2=白金
3=18K黃金加精鋼
4=18K白金加精鋼
5=鍍金/玫瑰金
6=鉑金
7=14K黃金
8=18K黃金
9=18K白金
（圖片來源：Rolex）
Reference Number後的英文字母
而部分Rolex腕錶的reference number後會有一些英文字母。它們其實是源自法文的簡稱，分別代表一些腕錶的特徵。例如BLRO是指藍色與紅色的錶圈，LN是指黑色外圈，而LV則是指綠色外圈。以下是其中的一部分。
BLRO= 藍色與紅色錶圈
BLNR= 藍色與黑色錶圈
CHNR=啡色與黑色錶圈
LV= 綠色錶圈
LN= 黑色錶圈
LB= 藍色錶圈
TEM=祖母綠寶石
SABR=藍寶石與鑽石
黑色外圈的Cosmograph Daytona - 18 CT Yellow Gold 型號：116518LN（圖片來源：Rolex）