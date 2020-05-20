蘇富比網上鐘錶拍賣反應熱烈　加開紐約及日內瓦專場至每周三場

在新冠肺炎疫情下，各國都採取社交距離限制措施，雖然此舉引致不少行業進入寒冬期，但同時也催谷了一些網上化業務的發展，而網上拍賣就是其中之一。多家擁有悠久歷史及優良信譽的老牌拍賣行都相繼開發網上拍賣平台，並於近日屢獲佳績，當中蘇富比更由於其網上鐘錶拍賣專場廣受好評而且成績亮麗，而加開紐約及日內瓦的每周更新網上專場。

蘇富比曾以375萬港元成交一枚Patek Philippe的Nautilus 5711，刷新了網上鐘錶拍賣最高成交紀錄。(圖片來源：Sotheby's)

蘇富比自四月一日開辦「每週名錶精選」（Watches Weekly）的香港專場，隨即引起全球超過40個國家及地區的迷錶注目，更是屢創拍賣紀錄，包括以375萬港元成交一枚Patek Philippe的Nautilus 5711，刷新網上鐘錶拍賣最高成交紀錄，而單單首五場的拍賣就已經錄得超過400萬美元的總成交額。

而對於蘇富比來說，是次因為肺炎疫情而大力推行網上拍賣，最大的驚喜應該是擴大了競投者客戶群，尤其是年輕一代新晉藏家，皆因參加網上拍賣的競投者當中有54%是首次參與其拍賣，而且有40%是40歲以下的。

「過去一個月藏家的熾熱反應及卓越的拍賣成績均印證了新模式的成功，不但為鐘錶拍賣打造新標準，更刷新網上鐘錶拍賣最高成交紀錄。專場吸引世界各地藏家積極參與，當中不乏新買家及年輕藏家，新一季現場拍賣即將舉行的同時，我們亦會持續發展私人洽購及網上專場，帶來更多創意模式以配合不同藏家之需要及其收藏風格。」 蘇富比鐘錶部環球主管Sam Hines

眼看鐘錶網上拍賣專場有如此突出佳績，蘇富比決心加碼，增設由日內瓦及紐約團隊策劃的兩個專場，將原本每星期一場的網上拍賣增加至三場，透過每場為期七天的拍賣為錶迷提供更多買賣古董及當代時計的機會。

蘇富比網上鐘錶拍賣五月重點拍品：

(圖片來源：Sotheby's)

香港場（5月13至20日)

Patek Philippe 掐絲琺瑯鍍金銅製太陽能座鐘 Ref.1177M

由琺瑯大師Elizabeth Perusset Lagger 製作

1979 年製

估價：100至200萬港元

(圖片來源：Sotheby's)

日內瓦場（5月14至21日)

Cartier「Rotonde de Cartier Astro-tourbillon」粉紅金天體運轉式陀飛輪腕錶

約 2016 年製

估價：4至6萬瑞士法郎

(圖片來源：Sotheby's)

日內瓦場（5月21至28日）

A. Lange & Söhne「Lange 1」Ref.101.026 精鋼腕錶

備日期及動力儲備顯示

約1998年製

估價：15至25萬瑞士法郎

(圖片來源：Sotheby's)

紐約場（5月19至26日）

F.P. JOURNE Centigraphe Souverain「Ferrari」限量版鉑金計時腕錶備「Rosso Corsa」錶盤及鏈帶

約2010年製

估價：12至18萬美元