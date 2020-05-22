【COSC天文台認證】入門級精準Chronometer　六款極強性價比腕錶

COSC自1973年成立至今，瑞士天文台認證已成為頂級腕錶製作工藝的指標。COSC的測試非常嚴謹，得到證書的Chronometer腕錶基本上就是高性能、可靠、準確的代名詞。由於通過認證的門檻極高，錶廠要給產品做測試必定包含一定投資，因此Chronometer腕錶的價錢大部分都不怎麼友好，畢竟，一分錢一分貨是不變的定律。

但是凡事總會有例外。其實市面上亦有一些不需要你押上全副身家都買得起的天文台認證腕錶，如果你同時追求高質素和合理的價錢，這些腕錶可能值得你留意一下。

BALL Engineer Hydrocarbon AeroGMT II

出品以實用性與設計感兼備為目標的Ball Watch，最新的Engineer Hydrocarbon AeroGMT II系列使用了COSC認證的BALL RR1201-C自動機械機芯，配備三時區顯示、4800A/m的防磁性能確保腕錶恆久準確。設計方面，它使用了雙色，以微型汽燈點亮的雙向轉動GMT錶圈，不鏽鋼錶殼配以特化了防撞功能的錶冠，能抵禦7500Gs的撞擊，亦擁有100米防水性能，時尚之餘亦非常耐用。售價：$23,980起

（圖片來源：BALL Watch）

Mido Multifort Chronometer

Mido的Multifort Chronometer使用了摩登的亮藍錶盤，其配備了矽游絲的Mido Caliber 80 Si 自動上鏈機芯，能準確提供提供時、分、秒、日期、星期顯示功能外，動力儲存亦達80小時。精鋼錶殼和錶圈、藍寶石鏡面加上旋入式透明底蓋，能提供100米防水性能。售價：$10,100

（圖片來源：MIDO）

Longines Record Collection

如果你喜歡的是優雅和精準兼備的腕錶，Longines的Record Collection就值得你的注意。系列使用L888.4自動上鏈機械機芯，它亦配備單晶矽游絲，擁有極強的耐用性，因此腕錶能提供準確可靠的時間及日期顯示。機芯的動力儲備約64小時，防水性能30米。設計方面，系列提供優雅的白色啞面和藍色太陽紋等數個錶面選擇，精鋼配玫瑰金或全由18K玫瑰金打造的錶殼，配以藍寶石透視錶背，適合各種風格的男女用家。售價：$29,500

（圖片來源：Longines）

Titoni Master Series

Titoni的Master Series腕錶的設計以精鋼錶殼、放射紋理的白色錶盤、鍍玫瑰金的指針和時標、梅花型錶冠配以棕色真皮錶帶。而在低調優雅的造型之下是ETA2824-2型全自動機芯，為追求完美，Titoni特地在認證時要求增至6方位檢測，確保在各種狀態下腕錶的報時都準確無誤。而它的亦擁有100米的防水性能。售價：$13,300

（圖片來源：Titoni）

（圖片來源：Titoni）

Certina DS-1 COSC

Certina旗下的DS-1 COSC腕錶配備天文台認證的Powermatic 80自動上鏈機芯，為其準確的報時和日期顯示提供了信心保證，機芯的動力儲存80小時，其精鋼錶殼的防水性能達100米。低調的灰色錶面配以銀色指針和刻度，具有精鋼或皮錶帶的版本可供選擇。售價：$8,600（真皮錶帶）/$8,900（精鋼錶帶）

（圖片來源：Certina）

Tissot Ballade Powermatic 80 COSC

使用矽來製作的游絲比傳統鐵合金的版本壽命更長，對於溫度、磁場、腐蝕、震盪等等的外在因數抗性極高，因此能提供更規律、穩定的擺動。而這種在以前主要用在最頂尖的高級腕錶中的物料在近年開始被價格更親民的腕錶所使用，就像在Tissot Ballade的原廠自動上鏈機械機芯之中。它能提供80小時動力儲存，防水性能50米。設計方面，精鋼錶殼配以黑色或銀色錶面，以及能配以鋼或皮製錶帶的不同版本，為腕錶的低調穩重帶來不同的變奏。售價：$7,700