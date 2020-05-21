古典設計為斯文造型增添雅調　精選五款簡約小秒針腕錶

中央時分秒指針的大三針設計，是現代常見的錶盤佈局，不過話說回頭，其實早在懷錶過渡至腕錶的初期，擷取自懷錶的小秒針盤原是腕錶的常見設計，只是後來人們閱讀秒數的需要漸增，為方便更精確地讀時，才改成置中的長秒針設計。相信不少錶迷都像筆者一樣，對於小秒針這種「非主流」設計情有獨鐘，尤其適合搭配斯文文青造型，以下為大家精選五款設計簡約的小秒針腕錶，各有特色之餘，價格亦有平有貴。

Baume & Mercie Hampton Large Small Seconds Automatic Ref.M0A10528（$19,700）

長方形拋光打磨精鋼錶殼，突顯出位於中央時分針正下方的圓形小秒針錶盤。粒紋銀色錶盤配上鉚釘式黑釕時標及黑釕劍型指針，六點鐘位置設有日期顯示。搭載ETA 2895自動機芯，具有42小時動力儲存，振頻每小時28,800次，透過藍寶石水晶玻璃錶背，可以欣賞到飾以圓形飾紋的夾板、飾以日內瓦波紋及蝸紋的擺陀，以及經噴砂處理的蝸紋底盤，而且錶背更可供鐫刻上特別字句或姓名。

圖片來源：NOMOS Glashütte

NOMOS Glashütte Tangente neomatik 41 Update

Ref.180（$32,000）

相信喜歡小秒針設計的，多少都總會喜歡NOMOS Glashütte這個品牌，皆因其所有錶款均是以小秒針設計的。這枚Tangente neomatik 41 Update 榮獲2018日內瓦鐘錶大賞年度挑戰獎，最亮眼的設計在於日期是以置於錶盤邊緣的兩個紅色圓點為框架顯示，在白色電鍍銀錶盤及黑色指針和時標的映襯下充滿典雅氣息。搭載DUW 6101自動機芯，具有42小時動力儲存，振頻每小時21,600次。

圖片來源：Jaeger-LeCoultre

Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Small Seconds

Ref.1218420（$55,000）

整枚腕錶由太陽放射紋錶盤到大小長短不一的三角形時標，都設計精雅別緻，並將六點位置的小秒針錶盤的瑰麗設計突顯，盡展品牌精細的腕錶工藝。作為品牌著名的超薄大師系列，搭載僅厚3.98mm厚的896/1自動機芯，具有43小時動力儲存，振頻每小時28,800次，連精鋼錶殼厚度亦只有8.1mm，是品牌的入門錶款。

圖片來源：Jaquet Droz

Jaquet Droz Grande Seconde Quantieme

Ref.J007020350（$76,700）

說到小秒針設計，又豈可不提Jaquet Droz的Grande Second系列？雖然確實來說，它是大秒針，秒針盤比時分針盤更大。品牌最近為Grande Second系列添加了七枚具備日期顯示的新成員，在下方的秒針錶盤上同時載有日期顯示功能，當中四枚是玫瑰金錶殼搭配大明火琺瑯錶盤，另外三枚則是不鏽鋼錶殼搭配黑色啞光、灰色磨砂鈦金或銀色磨砂錶盤，及天鵝絨質感小牛皮錶帶、鍍銠或色彩處理金質時標。腕錶搭載JD 2660Q2自動機芯，具有68小時動力儲存，振頻每小時28,800次。

圖片來源：Vacheron Constantin

Vacheron Constantin Historiques American 1921

Ref. 82035/000P-B168（$357,000）

將小秒針錶盤置於六時位置可謂最傳統的佈局，當然偏心小秒針也是近年常見的，不過江詩丹頓早前就復刻了1920年代一枚原創枕形錶款的設計，推出了以鉑金製造的Historiques American 1921。整個圓形錶盤像是往左邊傾斜了45度，而且將小秒針盤設於右下方，而錶冠則置於40mm錶殼的右上方。經典的原創鍍銀磨砂打磨錶盤上飾有12個藍色阿拉伯數字時標、黑色軌道式分鐘刻度和藍色寶璣指針，搭載4400 AS手動上鏈機芯，具有65小時動力儲存，振頻每小時28,800次。