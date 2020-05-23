【紳士好逑】因為木村拓哉而愛上Omega超霸125　最毒辣明星效應

我相信全香港80後無人不認識木村拓哉。木村在90年代出身、由歌手開始，後來更成為演員，甚至參與配音工作。2000年與當時一時無兩的工藤靜香結婚，當時木村的事業更上一層樓。日本藝能界在2000年代帶領潮流的威力強勁無比，幾乎日常生活所有用品都有藝人當代言人。奢侈品就更不在話下，珠寶首飾、名車美酒等等。

2001年富士電視台推出了有木村拓哉主演的律政英雄《HERO》劇集，全劇11集的平均收視率高達34.3%，在日劇史上寫下記錄。2006年播放得出的收視率也超過30%。這麼受歡迎的電視劇集在2007年更搬上大銀幕上映了電影版，成為了那一年最受歡迎的日本電影。2014年電影的續集又再推上大銀幕。就在律政英雄電視劇內木村所用的所碰的，全部都點石成金。

《律政英雄》由木村拓哉和松隆子主演。（圖片來源：FujiTV）

Omega的限量版變得更珍貴

一向我都覺得自己頭腦清醒，不容易被這些明星效應影響到。誰不知最凶險，最毒辣的就是潛意識的明星效應。潛意識的明星效應，是指產品在一個非廣告方法植入影片及電視劇內。木村在2001年的律政英雄內，佩戴着的腕錶是一隻1973年生產的Omega超霸125。125是1973年Omega為慶祝125周年而推出的型號，這不僅是枚自動計時錶，亦是Omega第一枚擁有COSC（瑞士天文台）證書的手錶。根據Omega官方的記錄，當時只限量製造了2,000枚。有別於近期「限量版」手錶都會刻上編號，在1973年推出的125是沒有編號的限量系列，所以極具收藏價值。

木村效應炒貴1.5倍

上映電視劇集時，這款腕錶已經28年，是實實在在的一隻古董錶。所以我有理由相信這款腕錶是木村拓哉自己本身擁有的，並不是導演借來的道具。一套日本電視劇集，竟然能夠令整個Omega超霸125市場炒得熱熾。當年還記得本來市價是US$800左右，電視劇想影后被炒至超越US$2,000。當時我也被明星效應迷倒了，我自己的125也是在這個時候購入的。到底這位年跟50的大叔還有沒有影響力？你只要看看他Instagram的跟隨者就有答案。木村拓哉兩星期前開始了自己的Instagram@takuya.kimura_tak, 在短短的10數天就有近乎200萬人跟隨，似乎影響力寶刀未老！

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