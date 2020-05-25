高級腕錶綠色新勢力　冷門顏色的魅力　復古與低調並重

平日衣著中較少出現的綠色，偶爾在身上出現一些點綴，可以輕易為成你穿搭的high note，而腕錶尤其能低調地做到這一點。很多高級腕錶品牌都有推出以綠色為主的出色設計，相信對於個人風格有要求的你一定會對以下介紹的腕錶感興趣。

Bell & Ross BR 03-92 HUD $31,500

Bell & Ross最新推出的BR 03-92 HUD，延續品牌以飛行軍錶為設計理念的傳統，新腕錶的外型靈感來自飛機駕駛艙的抬頭顯示器（HUD），因此使用了帶有四角標記的綠色藍寶石錶鏡、黑色及夜光綠色分針及秒針，而時針使用了轉盤設計，與錶盤上的時標同樣使用了綠色夜光塗層。錶面設計除了形似真正的HUD，在日間和夜間的辨識度亦與真正的飛行儀錶一樣高，可謂外型與實用並重。使用了BR-CAL. 302.自動上鏈機械機芯，黑色陶瓷錶殼提供100米防水性能，可選擇橡膠或織物錶帶。

Oris X Momotaro Divers 65 $16,000

牛仔布的靛藍色是少有與綠色非常相配的顏色。而Oris與日本牛仔褲品牌Momoatro合作的特別版Divers 65就使用了這個配搭。邊緣以青銅製作的錶圈、靛藍牛仔布錶帶出牛仔褲的感覺，而漸變綠色的錶盤則成為了令腕錶設計更突出的焦點。使用了Oris 733型自動上鏈機芯，動力儲存38小時，擁有對準時微調和停秒功能，其不鏽鋼錶殼能提供100米防水性能。

（圖片來源: Oris）

Corum Admiral 42 Automatic Bronze Green $39,000

Corum旗下以航海為主題的Admiral系列則使用了青銅合金錶殼與海洋綠錶盤的組合。其時標設計使用了12面航海旗幟，加上綠色的鱷魚皮錶帶，腕錶的整體設計充滿海洋的韻味。透明的藍寶石底蓋顯示腕錶使用的CO 395自動上鏈機芯，提供42小時動力儲存，防水性能50米。

Hublot Big Bang MP-11 SAXEM $953,300

如果你想要較誇張的外型設計，Hublot的Big Bang MP-11 SAXEM應該會讓你感到興趣。其獨特的透明綠色錶殼和錶圈使用了堅硬、亮麗的全新物料SAXEM打造，防水性能30米。其HUB9011手動上鏈鏤空機芯，配以新的專利指標組裝系統，結構漂亮耐看之餘，更能提供長達14日動力儲存。

（圖片來源: Hublot）

TAG Heuer Autavia $30,900

TAG Heuer的Autavia系列則是從20世紀中期的設計中取得靈感，其中的煙燻綠色錶殼版本配以青銅錶殼及黑色錶圈，及深棕色或卡其色小牛皮錶帶，外型經典、低調、優雅。腕錶使用獲得天文台認證的Calibre 5自動機械機芯，提供日期顯示及38小時動力儲存，防水性能100米。

Zenith Pilot Type 20 Chronograph Adventure $60,700

Zenith的Pilot Type 20 Adventure腕錶亦是使用銅製錶殼與卡其綠色的錶盤配合，配以迷彩鱷魚皮錶帶或卡其色網紋錶帶，另它充滿經典的探險家腕錶感覺。系列當中的Chronograph Adventure版本使用El Primero 4069自動上鏈機芯，配備計時功能，動力儲存至少50小時，擺陀飾以日內瓦波紋，防水性能100米。（圖片來源: Zenith）