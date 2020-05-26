真名錶是電影道具？Hamilton製作的腕錶　竟一直出現在荷里活電影

好的電影是甚麼？至少出現在每個鏡頭前的所有都是經過精心設計的。電影的道具更是重中之中，除了可以帶有Symbolic Meaning，也是推進劇情的細節，缺一不可。今回要說的，是每位男士都會擁有的腕錶，而電影中的男角當然也不例外，然而有些腕錶更是電影中的關鍵，而當中匠心打造這些「道具」的著名腕錶品牌，竟不是路人皆知的PP、Rolex，而是Hamilton。

《Interstellar》中手錶對於推進劇情非常重要（圖片來源：Hamilton）

《Interstellar》

品牌最引人入勝的例子，不得不提《Interstellar》（《星際啟示錄》）。如果大家還記得劇情，相隔不同時空的主角父女，就是靠著一對手錶的指針跳動傳送跳躍時空的關鍵摩斯密碼，當中手錶擔當的角色非常重要，除了是推進劇情的載體，也能突顯父女間的默契及感情，更象徵了電影的主旨「時間」。不過原來那次的設計並非簡單，手錶也非現成品，首先手錶要符合主角工程師和太空船駕駛員的身份，所以選用了Khaki系列Pilot Day-Date飛行員腕錶，但女兒的卻不能用上這個設定，所以品牌特意設計一款經典錶款，以過往三款Khaki系列作品融合為一，同時也作復古仿舊處理。

主角戴著的是Khaki系列Pilot Day-Date飛行員腕錶（圖片來源：《Interstellar》電影截圖）

主角戴著的是Khaki系列Pilot Day-Date飛行員腕錶。（圖片來源：《Interstellar》電影截圖）

跳躍時空的關鍵方程式竟是由手錶以摩斯密碼送出（圖片來源：《Interstellar》電影截圖）

品牌與電影的合作，原來源自於1932年的電影《Shanghai Express》（《上海快車》），用上了品牌的Hamilton Flintridge及Hamilton Piping Rock腕錶。此外不少的經典電影如Stanley Kubrick的《2001太空漫遊》，也委託品牌製作腕錶及鐘；《火星任務》中，主角所戴的Hamilton BeLOWZERO腕錶也突顯了時間對求生的重要性。

《2001太空漫遊》委託品牌製作腕錶及鐘（圖片來源：Hamilton）

《2001太空漫遊》委託品牌製作腕錶及鐘（圖片來源：Hamilton）

手錶向來都能夠突顯科技的魅力，在不少科幻電影當中，手錶也是角色的好幫手，例如近年的《Spider-Man: Homecoming》中Tony Stark的手錶也是品牌所造，甚至得到演員羅拔·唐尼的青睞，想自資請品牌為手錶客製化生產，這枚作品是獨一無二的Ventura鏤空腕錶。此外，原來《MIB》四部曲當中的探員包括韋史密夫飾演的J在內，都是配戴品牌的作品，包括前三部曲的Ventura經典腕錶及Ventura石英計時腕錶，而最新第四部曲的作品，竟是當年貓王所佩戴的經典款復刻版。

Tony Stark戴著的「Hamilton Ventura Skeleton Limited Edition」（《Spider-Man: Homecoming》電影截圖）

以Spider Man為靈感，Tony Stark戴著的「Hamilton Ventura Skeleton Limited Edition」（圖片來源：Hamilton）

2019年《Men in Black: International》海報，Agent M也是戴著Hamilton的作品。（圖片來源：Hamilton）

《Men in Black: International》復刻了Ventura初代錶款。（圖片來源：Hamilton）