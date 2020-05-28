高級腕錶界對抗疫的實質支持　實踐企業責任

在疫症蔓延下，作為奢侈品的高級腕錶，零售方面自然受到極大的打擊。大型的錶展如Watches & Wonder和Baselworld等等不是推遲就是取消，而高級腕錶的主要市場如香港的銷售額亦持續下跌。因此對於今年的前景，相信很多品牌都做好了最壞的打算。

這種時候正是企業體現社會責任的一個最佳機會。疫情爆發，商店及製造所停擺以來，很多高級腕錶品牌都願意多走一步，以自己所擁有的力量為社會多出一分力。Parmigiani Fleurier就為北美洲推出了一個名為「Helping Heroes」的計畫，為鼓勵對當地醫護進行捐款，品牌會為每個捐款的客戶提供相同銀碼的store credit。與此同時，為支持品牌的分銷商，Parmigiani Fleurier亦推出了一個網上平台，為分銷商提供一個額外的銷售點，令更多人可以work from home以外，亦減輕他們的分銷商在物流上的負擔。

透過「Helping Heroes」計劃向醫護捐款的客戶可用相同銀碼的store credit購買Parmigiani Fleurier的腕錶。

Parmigiani Fleurier Toric Tourbillon red gold slate 型號：pfh479 - 1600200 - ha1241（圖片來源： Parmigiani Fleurier）

而Breitling宣布他們將會把旗下最新推出，限量1,000枚的Superocean Heritage 57二代的部分收益，總計約50萬瑞士法郎捐贈給疫情嚴峻國家的慈善機構如法國基金會、英國的NHS、意大利的Humanitas 醫院集團等等。而品牌亦會與慈善拍賣網站Charitybuzz合作，拍賣其中一枚Superocean Heritage 57腕錶，其拍賣所得將捐贈給美國的慈善機構Direct Relief。

Breitling的最新作Superocean Heritage 57二代設計亦使用了代表希望和樂觀的彩虹元素。（圖片來源： Breitling）

大集團獨立品牌 不遺餘力

而Hermès、LVMH、及Bulgari等大企業除了捐款及捐口罩以外，亦把旗下的工廠改變為消毒洗手液生產線，為前線醫護提供直接支援。而英國的Bremont除了推出一款零售收益全部捐給醫護的手鐲以外，亦應政府的邀請，研究把旗下工廠轉為生產呼吸機的可能性。

LVMH為法國製造消毒洗手液。（圖片來源：thecut.com）

Bremont推出一款特別的手鐲，收益將全部捐給前線醫護。（圖片來源：Bremont）

Oris則利用社交媒體Instagram，讓他們的followers提名當地的醫護人員，而被抽中的人將獲贈一枚腕錶，希望能為前線醫護提供一些正面的小驚喜。

在肺炎的陰霾下，世界正處於充滿負面氣氛的時期。而這些品牌願意履行他們的企業責任，為抗疫提供實質的支持，實在是一件令人鼓舞的事。