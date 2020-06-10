【手錶收藏】投資買錶還是金融商品？　從買賣名錶口訣談起

不只是手錶，收藏界對於買賣的know-how有一個簡單好記的通訣，每次要回答相關問題的時候，我都會先引上一遍。這套口訣說買賣古物的訣竅在於「碰得到、看得懂、買得起、放得久、賣得掉」，同樣的心法在收藏藝術品的時候如此，收藏老錶的時候亦然。這五點說得明白易懂，基本上應該不需要一條條解釋，倒是對於其中的某幾點我個人卻是特別有感，這次想拉出來衍伸一下。 文：Sun Kyo, Kevin Hsiao（GQ Taiwan）

「看得懂」講的是對手錶的專業知識，這裡除了多做功課和實際累績經驗別無捷徑，買不買得起就更現實了，資本厚薄全憑個人實力；買到了好錶能不能久放，時機和判斷時機的嗅覺之外，「修養」也是很重要的一環，而這也是旁人很難教得會的，至於最後要脫手不但同樣要看準切入點，運氣和緣份有時候也是事情能不能圓滿的不可抗力。

緣分真的是買賣老錶時最微妙的一點，某種程度上，前面提到的每個階段，其中多少都摻雜了緣分的要素，尤其是「碰得到」這條幾乎全在隨緣，也就是說要完成一筆交易最開始——或許也是最關鍵的步驟，大部分的時候不是操之在己的。日本人說玩古董錶是「一期一會」，講的也是同樣的道理，過了這座山就沒了那個店，今天你在任何地方看到的任何一隻錶，到了明天可能就一輩子都不會再碰到了，要買不買都在一念之間。

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講得這麼感性，好像是在慫恿人家一定要買似的，但這裡真正要表達的．是一旦碰到所有條件都對了的物件時，不要三心兩意，其中的關鍵在於，如何判斷是不是所有的條件都對了，而這點其實是我們平常就可以鍛煉的。

買錶是純個人選擇

買錶首先看的是牌子、價位、款式，這中間關係到每個人的口味、財力和生活型態，至於買老錶的話，還要考量到物件的品相狀況，這裡頭也有客觀和主觀的標準可以參考。平常沒事的時候，就可以試著釐清自己買錶的光譜，比如說，現階段我就是專攻Omega超霸，海馬或是勞力士Daytona都不考慮，價位則是希望能控制在10萬以下，超過這個預算的一概不碰。

品相的話，輕度的重新拋光可以容忍，但變造或第三方的零件就敬謝不敏，諸如此類的條件，如果一開始心裡就有底了，一旦忽然碰到甚麼意料之外的錶款時，比較不會慌了手腳。當然也不是說有了這點準備，你就不會再舉棋不定了，只是在「碰得到」這個階段，我們能掌握的東西實在太少，能事先強化自己的決策體系，多少能確保我們在突襲下的判斷可以相對正確。

專注投資感興趣錶款

基本上我是不賣錶的，情感上也不太認同買錶投資的想法，不過買賣手錶最好的一點，就是即便你今天買貴了、賣賤了，但無論如何，這支錶留在你手邊的時候，都仍然是一個實用的配件、賞心悅目的玩物，買賣不成但你享受到的樂趣卻是實實在在地發生過了，光這點就不是其他投資可以比擬的，所以即便你是有心靠買賣賺錢，也請無論如何選擇自己感興趣的錶款，真的對錶沒感情的話，多的是投報率更高的金融商品，來做這個真的不划算。

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【本文獲「GQ Taiwan 」授權轉載，原標題：錶迷注意！二手錶市場該怎麼買？又該怎麼賣？】