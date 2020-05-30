【紳士好逑】日日戴錶要知機械腕錶日常護理　如何長期佩戴更精準

今日買一隻機械腕錶、閒閒哋都數萬元。機械腕錶有平有貴、但一般銷售員都不談及保養維修的話提，機械錶跟其他機械工具一樣，是要定期保養的。

你試想想，一架車五年不換油、不保養剎車，就算架車能發動，你也未必敢揸（分分鐘撞死自己，撞死路人）。機械錶最常見的問題、不外乎走時精準和防水的事宜。先說說走時精準，視乎品牌的水平，一般機械錶精準度大概是每天快慢數秒至數10秒。但偶爾也會出現不穩定狀況，但也有是勞損狀況或是不正確使用。例如突然快慢，而且是快數小時的話，大多數是因為碰撞導致，又或許是受磁場影響。碰撞導致的誤差，並不需要很大力的撞擊，有時只是輕輕碰到，但因角度而令游絲受損。

記住洗手時一定要先除錶。（圖片來源：網上圖片）

機械錶的天敵：磁場

另一個可能是磁場的影響。機械錶受了磁性干擾後，會令走時不準確。許多人以為石英錶不會受磁性影響，其實這不正確，石英錶遇上強磁力也會引至走時誤差、甚至停走。那麼，只要不把磁石放在腕錶附近便可以避免？說是容易做甚難，我們每日的生活都被磁場包圍，幾乎避無可避。

而現今最常影響機械腕錶的就是智能手機和平板電腦。一部iPad內就有數十塊磁石，我常見很多人常把腕錶放在平板電腦上，這就是上磁的主要原因。近年發明的矽游絲就是針對磁場帶來的影響，令機械腕錶不被磁力干擾，是近期的佳話。兩大因數、碰撞，磁場，是構成不精準的主要原因。碰撞，這只能靠你儘量小心。而磁場，一旦受磁後就只能用消磁機來退磁。一般的消磁機並不昂貴，數百元便買到，也是一個機械發燒友的工具，值得擁有。

近年發明的矽游絲（圖片來源：WorldTempus）

矽材生產的零件不受磁力影響。（圖片來源：Omega）

機械錶消磁機。（圖片來源：WatchProfessor）

防水錶都要先脫

至於防水方面，市面上有很多能夠抵禦高水壓的潛水錶，數百米甚至數千米的水深也能防水。但老實說一般周末潛水的愛好者，連100米也未必能到達，幾乎100個人買潛水錶都沒有一個會把腕錶帶去潛水。有趣的是，大部份機械錶入水的情況，都不是因潛水而構成的。你要知道當水壓越深的時候，壓力也越大，壓力會將腕錶的部件壓實，所以理論上腕錶在越深水的時候越難入水。市場上一般入水的錶，都是在沒有壓力下發生的，例如洗手、洗菜等等。近來肺炎疫情爆發常常提醒各位要洗手，最安全的還是先把手錶脫下來，才去洗手，要緊記把錶冠鎖上才接觸水，這樣能夠大大減低腕錶入水的機會。

防水錶通常是洗手時入水。（圖片來源：millenarywatches）

當然，今天大部份的瑞士腕錶都已經附上數年的保養期，有些甚至給予高達8年的保用。但愛錶之人，對自己的收藏總是較小心，希望這兩個帖士能夠大家玩錶玩得更有趣。