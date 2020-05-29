堅強內歛、低調型格　可能是父親才具有的特質　配搭盡現個性腕錶

男士天性堅強，同時也不擅於表達內在的溫柔，未必事事說出口，可是一舉一動都表現出內裡的點滴想法，可能是每位父親的寫照，父親不說，做兒子的也可以不說，臨近父親節，就透過合適的禮物表達心意，大家意會就好。

BVLGARI黑色噴砂陶瓷Octo Finissimo Automatic自動腕錶（圖片來源：BVLGARI）

是次由BVLGARI所挑選的全新黑色噴砂陶瓷Octo Finissimo Automatic自動腕錶，除了外型相當低調內歛而堅強，設計亦不失時尚優雅。它結合超薄外型及機械的前衛個性，這款世界上最薄的全陶瓷腕錶相當堅固，正如父親心思細密而外強內柔的特質。另有搭配鈦金屬錶殼的款式，同樣地搭載超薄BVL 138 – Finissimo機械機芯，飾以日內瓦波紋、倒角拋磨處理及珍珠圓點打磨紋，時尚而易於配襯不同造型。

BVLGARI鈦金屬錶殼Octo Finissimo Automatic自動腕錶（圖片來源：BVLGARI）

另外又有Octo Finissimo GMT自動計時腕錶，搭載品牌研發的超薄機械機芯，噴砂鈦金屬錶殼及環形自動盤，搭配噴砂鈦金屬錶盤及錶帶。作為最纖薄世界紀錄的作品兼備計時及GMT功能，型格單色設計兼具運動風格，休閒、公幹皆宜。