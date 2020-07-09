【男士腕錶】陀飛輪就是走得準、價錢高？一文釐清這設計三大迷思

陀飛輪應該是現在知名度最高的鐘錶複雜功能了，尋常路人就算不知道它是做什麼用的，可能也知道它很貴很難做。 然而就是因為它很複雜難懂、偏偏又大家都聽過，所以不少人會因為一知半解的關係，對它累積了許多似是而非的認知。懂得不多沒關係，重點是懂的部分要是對的，因此這次我們點出了幾個陀飛輪最常被誤解的迷思，用盡可能簡單的方式畫出對你有意義的重點，讓你以後對這項裝置也能有正確的暸解——不管有沒有打算要買它。 文 : Sun Kyo、Kevin Hsiao／GQ Taiwan

對陀飛輪最常見的幾個誤解，你知道正確答案嗎？（按圖了解）↓↓↓

+ 11

1. 陀飛輪是為了抵抗重力影響的發明？

時下對陀飛輪的解釋多從「重力」著眼，說它是透過不斷地迴轉、持續改變調速器跟地心引力的相對位置，來抵消重力對游絲之類相關部件的影響，不過有日本的評論家考證了寶璣大師本人的書信以及當時他提出的專利文件，舉出大師本人一次都沒有提到重力兩字，相對地對陀飛輪的功用，反而是在強調這套自轉機制能讓齒輪的軸心均勻地沾附到潤滑油。

講到這裡，有沒有覺得兩種說法都聽不懂？沒關係，因為這兩種說法現在都不重要了；陀飛輪是懷錶時代的發明，懷錶大部分的時候都放在口袋裡，姿勢不會有太多變化，因此才會有重力或是潤滑油積在軸承底部的問題，但戴在手上的腕錶時時都在改變姿勢，一開始就不容易產生懷錶的那些毛病，因此不論當初寶璣發明陀飛輪的目的是什麼，今天都跟你沒什麼關係了。

+ 11

2. 有裝陀飛輪走得比較準？

陀飛輪在古時候的確是為了改善機芯效能而產生的裝置，甚至 Omega 一直到 1940 年代都還在嘗試靠它來在天文台競賽中跑出更好的精準度，但陀飛輪的結構複雜，從零件生產到組裝調校的過程，一個沒弄好就會讓機芯不但沒達到原本的目的，反而走得更差，是以目前市面上等閒的陀飛輪錶真的上機器去測的話，數字多半不會比隨便一支三針錶來得更準。

不過也是有錶廠很努力地要讓這項裝置名符其實的，積家在 2009 年參加重新舉辦的瑞士天文台競賽時，派出了他們家的陀飛輪錶，結果這款還真的在最後取得了冠軍，連評審都表示「沒想到勝出的竟然會是陀飛輪」——基本上他們的這句「沒想到」、「竟然」就已經點明了陀飛輪的精度一開始是不受期待的，跑得好反而是意外了。

【相關文章：Rolex、Omega、IWC誰最保值？買錶當投資存錢！27個品牌排行榜 （按圖預覽）】

+ 24

3. 陀飛輪一定很貴？

Swatch 在 2001 年的時候出過一支陀飛輪錶，這款的陀飛輪裝置轉一圈要30分鐘（通常走超過1分鐘的我們會叫它「卡羅素」），外殼用上了鋁和塑膠，定價只要三千多歐元，堪稱史上最便宜的陀飛輪。當時 Swatch 搞出這支來是想要炫技的，賣這個價錢恐怕沒什麼利潤，但隨著製錶業的生產技術突飛猛進，如今要做出一支陀飛輪錶的成本，已經比二十年前便宜非常多了——這不是我說的，是 Jean-Claude Biver 自己說的，所以他敢把他們豪雅的計時陀飛輪一支十多萬拿出來賣。

這個價錢碰到貴一點的牌子，恐怕連計時碼錶都買不起。所以現在還在賣數十萬陀飛輪的品牌都在賺暴利囉？咳咳，老實說有些真的是，不過也不盡然，那些低成本的陀飛輪基本上只是「求有」而已，傳統高級製錶手工打磨是稱不上的，真的想買到對得起「陀飛輪」三個字的精品得付出的代價還是很高昂的，一分錢一分貨啊。

【相關文章：甚麼手錶才算「奢侈品」？國外手錶依據品牌定位和工藝水平分級 （按圖預覽）】

+ 3

延伸閱讀：

等了 50 年終於推出！ZENITH CHRONOMASTER 復刻版「暗影」腕錶即將上市！

《星際大戰》C-3PO 化身機械錶！ Urwerk UR-100 黃金腕錶，處處藏有星戰彩蛋！

【本文獲「GQ Taiwan 」授權轉載，原標題：走得比較準？價錢一定很高？陀飛輪最常被誤會的三大問題】