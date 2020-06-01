運動場上的腕錶戰爭　四個與腕錶品牌息息相關的運動賽場

無論何種運動比賽，總與時間撇不開關係，故此幾乎在所有大型運動賽事計時贊助都是不可或缺的一部分，而這也往往是各個腕錶品牌的另一個戰場。

Rolex 是F1 多年來的主要贊助商之一。(圖片來源：Getty Images)

賽車與腕錶

爭分奪秒的賽車，當然是最直接與腕錶有關的運動比賽，甚至算得上是品牌間競爭最激烈的範疇。一級方程式是現今公認最頂級的賽車賽事，不但勞力士自2013年起以官方計時的姿態涉足，多個品牌在今年賽季亦有透過贊助車隊參與其中，例如Richard Mille就同時贊助了Alfa Romeo、Haas及McLaren三支車隊，而其他品牌諸如IWC、Hublot、TAG Teuer等也分別贊助了Mercedes-Benz、Ferrari及Red Bull三巨頭，而基本上只有Racing Point及Williams兩支車隊沒得到腕錶品牌的贊助。

Blancpain 冠名的GT錦標賽是世上最高水準的賽事之一。(圖片來源：Getty Images)

FFF的Roger Dubis拉花搶眼之餘，廣收宣傳功效。 (圖片來源：Lamborghini Squadra Corse)

此外，眾多腕錶品牌亦時常在賽車比賽中亮相，例如勞力士最具名氣及人氣的Daytona就是源自著名的Daytona 24小時耐力賽，Blancpain甚至擁有一個以品牌冠名的世界級GT系列錦標賽Blancpain GT World Challenge。

籃球可說是Tissot的天下。(圖片來源：Getty Images)

籃球與腕錶

在一場籃球比賽中，勝負往往需要直至最後十分一秒才能決出，而且在停秒制度下，精準的計時變得尤其重要。美國職業籃球聯賽（NBA）是當今籃球壇最高水準也是最受歡迎的賽事，而眾所周知，天梭是其多年來的官方計時夥伴，為賽事提供準確計時功能之外，亦為賽會及多支參賽隊伍打造特別版腕錶。

HUBLOT X Dwyane Wade (圖片來源：HUBLOT)

LBJ X Audemars Piguet (圖片來源：Audemars Piguet)

此外，作為全世界籃球迷的關注對象，NBA球星們往往成為品牌競爭的另一個戰場，除了天梭簽下過Klay Thompson、Trae Young及Tony Parker等當代言人外，前熱火雙星Dwyane Wade及LeBron James亦曾經分別當上Hublot和愛彼的宣傳大使。

TAG Heuer 時常出現在足球場上。(圖片來源：Getty Images)

另一個老是常出現在足球場上的則是Hublot。(圖片來源：Getty Images)

足球與腕錶

至於在足球場上，基本是Hublot和TAG Heuer的天下，一個是FIFA世界盃及歐洲聯賽冠軍盃的官方計時夥伴，另一個則贊助了包括英超聯在內多個國家的頂級足球聯賽，每場比賽第四球證舉牌示意補時時間及球員替換時，全球多達數十億的球迷們總不能避免地看到那偌大的品牌標誌。

Kylian Mbappé X Hublot (圖片來源：HUBLOT)

David Beckham X Tudor (圖片來源：Tudor)

而正如上文所介紹的那些籃球員一樣，不少超級足球明星也是一眾腕錶品牌的主要贊助對象，例如六屆金球獎兼六次世界足球先生得主Lionel Messi、巴黎聖日耳門球星Kylian Mbappé及前曼聯球星「萬人迷」David Beckham就分別是Jacob & Co.、Hublot及帝陀的代言人。

SEIKO的黃色鐘與賽跑擁有極深連結。(Getty Images)

賽跑與腕錶

最後要說的賽跑，基本上可謂是Seiko一個品牌獨大，那座標誌性的黃色計時大鐘，絕對深印在每位世界級跑手以至市民跑者的腦海中，由短跑至馬拉松，由田徑場至六大馬拉松，由你與我至保特和傑祖基，幾乎每個參加賽跑比賽的，都是看著品牌的那個大鐘跑。

喜愛跑馬拉松的，對這個黃色鐘不會陌生。(網上圖片)

這個馬拉松小黃鐘，筆者枱頭也有一個。(黃灝霖攝)

Usain Bolt X Hublot (圖片來源：HUBLOT)

不過在比賽場以外，賽跑運動員的腕錶代言則比較少見，印象中就只有Usain Bolt曾經代言Hublot，並推出過三枚聯乘款式。