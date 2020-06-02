上百年古董車激鬥蒙地卡羅　TAG Heuer以錶向傳奇賽事致敬

自1997年，首屆摩納哥古董車格蘭披治大賽（Historic Grand Prix of Monaco）舉辦開始，這項賽事就成為了摩納哥格蘭披治大賽極具特色的暖場賽事，並每兩年一次於一級方程式賽事前兩周舉行。雖然受新冠肺炎疫情影響，今年度的比賽宣佈延期至明年五月尾舉辦，不過依然無阻賽事的指定計時夥伴TAG Heuer為比賽推出一款限量版摩納哥系列計時碼錶。

擁有91年歷史的蒙地卡羅，是世上最著名的賽道之一。(圖片來源：Historic Grand Prix of Monaco)

戰前Grand Prix Car在現代化賽道上風馳，別有一番風味。(圖片來源：Historic Grand Prix of Monaco)

原定於今年五月舉行的第12屆摩納哥古董車格蘭披治大賽，根據不同時代不同車型規格分為七場比賽共18個等級，並各自以七位已故的前F1傳奇賽車手的名字命名，包括Louis Chiron、Juan Manuel Fangio、Vittorio Marzotto、Graham Hill、Jackie Stewart、Niki Lauda及Gilles Villeneuve。雖然賽事在性能當然及不上現代賽車，但古董車充滿歷史時代感造型卻令賽事備受車迷注目，是車壇上的一大矚目盛事。

TAG Heuer（摩納哥）系列 Grand Prix de Monaco Historique限量版腕錶 Ref. CBL2114.FC6486。(圖片來源：TAG Heuer)

而TAG Heuer為賽事而特別設計的限量版摩納哥系列計時碼錶，以摩納哥公國國旗的主色紅和白設計，腕錶搭載自家製的Calibre Heuer 02自動機芯，具備80小時動力儲存，而在鍍銠紅色太陽光線雕紋錶盤上，於三點及九點位置分別設有分鐘及小時計時小錶盤，並於六時位置設有秒計時和日期視窗，最特別的是在一點鐘位置飾有摩納哥古董車格蘭披治大賽銀色古典賽車標誌，限量發行1,000枚。精鋼錶殼以腕錶系列經典的方形設計，錶背設透明藍寶石水晶玻璃鏡面，並印有「Monaco Grand Prix Historique」字樣，以及刻有獨立編號及「One of 1000」字樣。

在一點鐘位置飾有摩納哥古董車格蘭披治大賽銀色古典賽車標誌。(圖片來源：TAG Heuer)

限量發售1,000枚，錶背上亦印有獨立編號及「One of 1000」字樣。(圖片來源：TAG Heuer)

腕錶以紅色錶盒包裝，盒上飾以賽車方格旗，將於7月27日起發售，售價為$55,200。