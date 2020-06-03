世界五大富豪品味　誰最捨得買錶　Bill Gates的首選其實是......

前香港首富「誠哥」李嘉誠早年接受《彭博》（Bloomberg）訪問，被發現一枚精工錶戴足幾10年，而成為一時佳話。話說回頭，到底世界級富豪對自己的腕錶品味上又是怎樣呢？以下就讓我們看看今年《福布斯》富豪榜的首五名富豪，到底平常戴些甚麼錶，當中誰是最捨得花錢買靚錶呢？

Jeff Bezos (圖片來源：Getty Images)

Ulysse Nardin San Marco GMT Big Date (圖片來源：Ulysse Nardin)

Jeff Bezos

榮列今年《福布斯》富豪榜第一位的Jeff Bezos，是網上零售企業Amazon的創辦人兼現任董事長及CEO，擁有財富高達1,130億美元。他出席公開場合時，最常佩戴的是雅典的San Marco GMT Big Date，價值約$15萬。

Bill Gates (圖片來源：Getty Images)

Paparazzi（圖片來源：Imgur）

Bill Gates

曾於1995年至2007年間，連續13年穩坐世界首富之位，雖然近年排名稍為回落，但這位電腦科技巨頭微軟的創辦人兼前任董事長，依然以980億美元身家在今年的富豪榜排名第二。Bill Gates最常被討論的腕錶是一枚約值$540的Sports MDV106-1A，不過必須提及的是，Bill Gates於2004年在位微軟期間，曾經與Swatch一起研發智能腕錶「Paparazzi」，並代表微軟出席發佈會。另外，筆者更想說的是，留意到Bill Gates出席公開活動時，更慣常的是不戴錶！

Bernard Arnault (網上圖片)

Jaeger-LeCoultre Reverso (圖片來源： Jaeger-LeCoultre)

Bernard Arnault

若然你夠眼利的話，相信一早就已經猜到在《福布斯》富豪榜中擁有最多最貴名錶的必定就是Bernard Arnault，皆因他本身就是LMVH的CEO並持有集團的51%股份，旗下擁有的腕錶品牌包括BVLGARI、Hublot、Zenith、TAG Heuer等，除了Hublot的Big Bang、TAG Heuer的Carrera及SmartWatch等自家品牌的錶之外，他還戴過的積家的Reverso出席公開場合。

Warren Buffett (圖片來源：Getty Images)

Rolex Day Date 18K Gold (圖片來源：Rolex)

Warren Buffett

熟知股神巴菲特的，都應該知道他是一個勞力士迷，瘋狂程度甚至向錶廠曾經提出過收購。這個在今年以675億美家身家排在在《福布斯》富豪榜第四的89歲老翁，時常在公開場合上佩戴他最愛的18K金Rolex Day Date，現時價值約$23萬港元。

Larry Ellison (圖片來源：Getty Images)

Richard Mille RM005 (圖片來源：Richard Mille)

Larry Ellison

最後要說的是在今年《福布斯》富豪榜第四的Larry Ellison，他是全球最大資料庫軟體公司Oracle的創辦人兼現任董事局主席及首席技術官，擁有高達750億美元的財富。喜愛體育運動的Larry Ellison曾經贏得過一次世界帆船賽冠軍，故此他收藏的腕錶以潛水錶為主，曾經在公開場合中佩戴過Panerai的Luminor Marina、Rolex的Submariner，此外他亦佩戴過一枚Richard Mille RM005出席Oracle的發佈會，現時約值$60多萬港元。