【Rolex】Daytona Paul Newman熊貓面手錶　沿於賽車運動的故事

喜歡計時碼錶的人應該都有聽說過「熊貓面」這種特殊的面盤樣式，比較早一點的作品像是勞力士Rolex的Daytona “Paul Newman”，至於2020年則有真力時Zenith推出的Chronomaster Revival A384復刻版，這些都是充滿濃厚熊貓面風格的作品，然而熊貓面這種設計大概是源自何時？而它們的靈感真的是和熊貓有關嗎？

目前已知的熊貓面計時碼錶大概是從1960～1970年代左右開始盛行的，所謂的熊貓面，說穿了就是面盤帶有黑白雙色，標準的熊貓面通常是白色面盤搭配黑色的計時小錶盤，其中三眼黑色計時盤的熊貓面又比雙眼黑色計時盤更深植人心。

而我們有時可能也會把黑色面盤搭配白色計時小錶盤的設計當成熊貓面的一種，不過如果是要貼切符合熊貓的模樣，那麼這種黑底白色計時盤的設計嚴格來說應該稱作「反熊貓面」，這幾年包括泰格豪雅TAG Heuer的Autavia或是漢米爾頓Hamilton Intra-Matic 68 Auto Chrono等計時碼錶都推出過熊貓面以及反熊貓面的款式，將這種受歡迎的復古風格出好出滿。

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為什麼早期計時碼錶，會出現這樣黑白對比鮮明的面盤格局呢？原來這跟賽車運動有關，在1960年代，那時賽車錶的研發正處於起飛階段，而之所以鐘錶品牌會想到用白色面盤搭配黑色計時盤的設計，原因也不難理解——為了讓賽車手在比賽過程看時間能夠更一目瞭然，這就有點像是融入了賽車場上黑白方格旗的概念，因為這兩種顏色放在一起的對比度很高，在眼光匆匆一瞥的情況下，比較不容易看錯或混淆，因此早期的計時碼錶喜歡採用熊貓面配色，一方面可以和賽車運動有所連結，再來就是這種設計在當時的確有著提升辨時直覺性的實用效果，所以也就默默發展成當時賽車計時碼錶的一個共同特色。由此可知，熊貓面的設計和熊貓並沒有直接關聯，純粹是因為計時碼錶的面盤格局在白、黑兩種顏色的搭配下看起來就像是熊貓的臉一樣，因此才得到「熊貓面」這樣的暱稱。

時至今日，賽車計時碼錶的使用對象，已經從專業賽車手轉化為一般大眾，鐘錶品牌為了讓手錶看起來更有吸引力，或更有自己的個性，因此不見得都會採用熊貓面這種黑白配的傳統形式，而傾向採用更多元化的顏色組合，然而在比較強調復古況味的作品上，還是不時會看到擁有熊貓面設計的款式持續推陳出新。

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至於勞力士，雖說在早期有Paul Newman這種正宗的熊貓面款式，不過發展到近代，倒是沒有再沿用類似的設計，以目前不鏽鋼錶殼配陶瓷圈的兩款Daytona 116500LN來說，一款式白面搭配黑框的白色計時小錶盤，另一款則是黑色面盤配黑色小錶盤，這都與熊貓面或反熊貓面有點差別，不過話說如此，鋼殼的Daytona還是系列中最受歡迎的暢銷款式，即使它的風格少了點經典復古感，但洗鍊的設計加上紮實的品質，還是足以讓這兩款Daytona躋身人氣最旺計時碼錶作品行列。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：手錶的熊貓面和反熊貓面要怎麼分】