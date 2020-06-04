兩大獨立錶廠巨頭聯手譜奏　成就腕錶上的行為藝術

無論任何事情總有正反兩面角度，在製錶工業裡，隸屬於大集團旗下固然有資源充足的好處優點，而反之作為獨立錶廠則往往受惠於不受牽制，從而能夠帶來更多創意突破。作為當今錶壇最備受讚揚的其中兩個獨立錶廠，MB&F及H. Moser & Cie.（下簡稱H. Moser）就以兩枚合力打造的曠世錶款，為「獨派」寫下一張完美答卷。

MB&F創辦人兼創意總監Maximilian Büsser（左）及H. Moser & Cie.行政總裁Edouard Meylan（右）。(圖片來源：MB&F)

煙燻電光藍＋懸浮平衡擺輪＝最強視覺效果

適逢MB&F成立15周年，而H. Moser亦回歸錶壇剛好15年，兩個獨立錶廠的主理人Maximilian Büsser及Edouard Meylan，遂決定開展合作，互相以對方的一枚經典錶款作藍本，聯手進行重新演繹，並以MB&F「Perfomance Art」系列之命，打造出兩枚分別有四個及五個版本的錶款，每個版本限量發售15枚。

LM101 MB&F x H. Moser，45小時動力儲存，採用雙游絲設計。$417,000（圖片來源：MB&F）

在MB&F眾多傑作之中，兩個品牌選擇以集機械製錶精華於一身的Legacy Machine 101為改造對象，並將H. Moser反璞歸真的極簡理念注入到腕錶之中，打造出聯乘新作「LM101 MB&F x H. Moser」。將原先的懸浮圓形小錶盤除去，改為把小時與分鐘指針和45小時動力儲存指針直接置放於H. Moser標誌性的煙燻主錶盤上，另外錶盤上的品牌標誌亦被刪減，而僅在機芯上鐫刻簽名。此外，在保留了大尺寸懸浮平衡擺輪的設計的同時，亦起用了Precision Engineering AG的雙游絲，成對的配置可以校正游絲在伸展時重心偏移的問題，大幅提升精準度與等時性。錶款共有煙燻紅、宇宙綠、水藍及經典的電光藍四種煙燻錶盤選擇，並搭配藍寶石水晶圓頂和40mm精鋼錶殼。

+ 2

勇創者圓柱游絲陀飛輪腕錶 H. Moser X MB&F，採用圓桶游絲，比起傳統製作多花10倍時間。$660,000（圖片來源：MB&F）

至於在H. Moser的作品方面，兩個品牌就驚世地將MB&F Flying T經典的三維立體機芯概念轉嫁到Endeavour Tourbillon上，從而打造出聯乘新作「勇創者圓柱游絲陀飛輪腕表 H. MOSER X MB&F」。在藍寶石水晶圓頂錶鏡之下，原本在錶盤6點位置的鏤空60 秒飛行陀飛輪被改放在12點位置，而6點位置則是一個以40度傾斜的小時和分鐘小錶盤，小錶盤以藍寶石水晶鏡面製造，上面刻有品牌標誌和12個五分鐘刻度，並穩穩安裝在圓錐齒輪系上，以確保扭力於兩平面之間順利傳遞。而鐫刻有「M」字樣的錶冠亦由原先的3點位置，改為位於9點鐘位置。錶款共有電光藍、宇宙綠、勃根地紅、Off-White灰色及冰河藍五種煙燻錶盤版本選擇，皆採用42mm精鋼錶殼。