【全民派錢一萬】全方位「萬」買錶攻略　包攬機械、潛水到智能

財爺波叔與香港21間銀行簽訂服務協議，「全民派一萬」計劃六月底開始接受登記，如果透過e-banking申請，最快七月就會收到錢。這一萬元雖不是大數目，但如何花最實際？人人有不同定義，但說到買錶，以下的一萬「筆直」推介，要風格有風格、要功能有功能，靠

潛水錶話題作

Seiko Prospex The Black Series SPB125J1 $6,380

日本代表精工的潛水錶雖然多如繁星，但勝在風格鮮明，加上錶迷們都會為它們冠以專屬暱稱，要區分並不難。今次推介的，就是有「細MM」之稱的SPB125J1黑魂版，其實普通版的「細MM」已經非常出色，筆者尤愛綠面綠圈版本，至於這枚黑魂版更青出於藍。

45mm鍍黑精鋼錶殻，黑色錶盤，泛黃的圓點時標帶點復古味，橙色分針是全錶最搶眼之處。此錶沿用「細MM」配置的自家製Caliber 6R35機芯，70小時動力儲存，接近三日鍊絕對足夠日常使用。防水性能200米，防磁方面則達4,800 A/m，足夠抵禦一般電子儀器所產生的磁場。錶帶方面，黑色矽膠潛水錶帶搭黑鋼針扣，沒有可挑剔的地方。「細MM」黑魂限量7,000枚，據聞銷情理想，喜歡的話就不要等到七月。

（圖片來源：Seiko官方facebook）

候選最佳智能錶

Montblanc Summit 2+ $9,900

智能腕錶擁有一個比較奇特的市場生態，它可以便宜得數百元有交易，也可以上萬元才能入手。到底一枚貴價的智能錶如何打動男士們去掏荷包？或者可從這枚Montblanc Summit 2+窺探一二。首先當然是品牌效應，需知道智能錶的受眾是Mass，如果他們對品牌早已認識，其實已經成功了一半，Montblanc這方面當然沒問題。第二是用家心態，願意付高價買智能錶的，心底裡其實不喜歡它的外表「太智能」，皆因就算是平價智能錶看上去都可以很hi-tech，他們會對智能錶的造工和設計有著某程度上的追求，這正是他們願意花更多錢的誘因。

就正如推出到第二代的Montblanc Summit 2+，當中就有一款鍍上青銅的鋼殼型號，錶徑43.5mm，而錶冠上、下都加上傳統計時腕錶的功能按鈕，再配襯一條墨綠色小牛皮錶帶，非常好看！智能錶盤用上Montblanc近年拿手的復古飛行員款式，單是外觀經已冠絕同級對手。錶盤當然可以隨時更換，這也是由腕錶品牌推出智能錶好玩之處。

至於腕錶的規格和智能功能等，包括AMOLED屏幕亦由1.2吋增加至1.28吋，電池容量亦增加至440mAh，官方指足夠整日使用。錶身具備IPX8防水，內置1GB RAM和8GB儲存。Montblanc Summit 2+ 內置咪高峰和揚聲器，支援4G LTE網絡，可以撥打和接聽電話，亦可在毋須連接手機使用收發訊息、音樂串流等功能，以上都是回應各位可能問：「嗰樣做到咁似，點解唔買傳統手錶？」的答案。

（圖片來源：Montblanc）

最忠實的復古軍錶

Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical $6,500

到底這一枚36x33mm的細尺碼復古軍錶有幾大魔力？我會說是戴上手不捨得除下來。

這枚從傳奇軍錶W10演化而成的腕錶，它的酒桶形錶殼與1970年代出廠的W10相似度是接近100%，此外錶殼經過軍錶常見的消光處理，避免腕錶反光而被敵人發現。錶鏡採用拱形強化礦物玻璃而捨藍寶石水晶，是品牌在原始W10樹脂玻璃的視覺效果，與錶鏡抗刮程度之間取得的平衡。

錶盤方面，此錶跟原始的W10稍有出入：新錶錶盤的表面是帶顆粒，顏色是完全不反光的黑色，而白色數字和火車軌道分鐘指標等，都跟原始的W10相同，指針則是用上鎳製劍型指針，它與時標的夜光都是做了仿舊顏色，復古味道非常濃郁。錶帶方面，有幼身灰色NATO尼龍或啡色牛皮可選，唯前者與細小酒桶形錶殼的復古味道更匹配！至於機芯則採用經改良的自家Calibre 50，80小時動力儲存，精鋼底蓋以四顆螺絲固定，防水性能提升100米，相對它的外表，其實這些對我來說都不甚重要。

（圖片來源：Hamilton）

（圖片來源：Hamilton）

文青錶代表

Junghans Max Bill Automatic $9,480

近期文青小店和咖啡室在深水埗區有如雨後春筍，就算是平日下午都有很多文青出沒，周末更是人山人海，一枚文青腕錶似乎不可或缺吧！筆者推介的Junghans Max Bill Automatic，既是萬元以內的文青錶，也是德國製腕錶的代表。素來崇尚獨立設計的Junghans，在1956年與包浩斯設計大師Max Bill合作，推出這個以他名字命名的Max Bill by Junghans系列。此系列的文青風是源自德式的包浩斯設計元素，渾圓的38mm錶殻，微拱的錶鏡，簡約的時標，纖幼的指針，統統都是不隨波逐流的體現，我們並不會在其他品牌找到Max Bill by Junghans的獨特性，這也是筆者鍾情於此的原因。

（圖片來源：Junghans）

電子錶首選

Casio Frogman GWF-D1000ARR-1 $9,780

相信不少喜歡機械錶的男士，隨著玩錶的年資增長，對電子表會愈來愈抗拒。誠然，我們總不能忽視電子錶的存在，畢竟它們都有其獨特性。談電子錶一定是談Casio G-Shock，學生時代擁有過的「奇洛」錶只不過是300多元，但最高階、最貴的Frogman就買不起。至於我的第一枚Frogman，是12年前遊日時買的，當時已經寫錶多年，入手Frogman是一種情意結。

Frogman錶殼雖然很大，但因為不對稱的設計，戴上手也很貼服好看，所以Frogman是筆者即使擁有但仍想再買的錶款。至於Casio剛推出新款Frogman，是品牌與東京海洋科技大學助理教授後藤新平共同開發製成。東京海洋科技大學運用遙控潛水器（ROV），對南極湖泊和溼地進行實地調查及研究，而全新Frogman腕錶採用與 ROV相同的配色：紅色、黑色、橙色和藍色，非常eye-catching！腕錶底蓋、背光燈、錶帶和特別設計的錶盒，都融入了南極洲的形象作為設計元素。功能方面包括MULTIBAND 6（可從全球六個發射站之一接收時間校準訊號，自動調整時間設定），Tough Solar電源系統，ISO 200米潛水級防水，三重傳感器（壓力、磁性、溫度），水底深度測量達80米，自動水平校正，潛水開始時間、潛水時間、最低水溫、最大深度，自動潛水數據記錄，上升速度鬧鈴等。其實新Frogman不單止是筆者的電子錶推介，也是專業潛水錶的另一選擇。

（圖片來源：Casio）

斯文上班錶

Citizen NK0000-10A $3,500

朝九晚五的白領一族，上班錶是指定的「配飾」，即使應付活動或聚會時，總能match得讓人舒服。在有限的預算下，可找到這枚性價比極高的Citizen機械錶，實在有點喜出望外，因為不是常戴的話，也不必買太昂貴的。Dress watch或者是斯文上班錶，最重要是夠薄，好讓它可安份地置身於恤衫袖口之下。這枚錶最令我喜歡的除了夠薄，就是白色錶盤上的立體字釘，它們的切面打磨甚具質素，加上品牌字樣同樣立體，襯以藍色秒針，實物的視覺效果非常討好！搭載的全新自製8310自動機芯，動力儲存達60小時，透明錶背也可見到機芯運作狀況。美中不足是，精鋼錶殼錶徑有41mm，感覺是略大了一點，假如不是因為放不下機芯的話，39mm會更完美。