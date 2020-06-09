男人戴紫錶又如何？拒絕性別定型　四枚精選紫色腕錶

很多人，特別是思想保守者，都愛把顏色與性別掛勾的習慣。在他們的眼中藍色、黑色、灰色都是較男性化的顏色，而紅色、粉紅色與紫色等等就是屬於女性的顏色。因此，長久以來很多喜歡紫色的男人們都羞於展示自己喜歡的顏色。然而，顏色的性別定型其實只是一種過時的刻板印象。敢於展露自己喜歡的東西，並為自己與他人的差異感到驕傲才是現代人的做法。因此，男人喜歡紫色又如何？

當然，喜歡一種顏色並不代表需要像黎青龍醫生一樣，全身上下連口罩都使用同一個色系的。有時侯使用一些紫色的配飾，如手上的腕錶來作為當日配搭的亮點已經非常足夠。而高級腕錶界亦非常了解新一代男人的需求，以下就介紹數款出色的紫色腕錶。

（圖片來源：Zenith）

Zenith DEFY 21 Ultraviolet

紫色的特別之處在於它帶有一種獨特的神秘感，Zenith最新出品的DEFY 21 Ultraviolet 計時腕錶由於使用了紫色錶帶及能透視出其紫色塗色機芯的透視錶面，配以灰色的噴砂鈦金屬錶殼和計時盤，感覺甚具個性。使用了El Primero 9004型自動上鏈機芯，其紫色與銀色的碰撞更能凸顯漂亮的機械結構，擁有小秒針、30及60分鐘計時功能，提供50小時動力儲備，防水功能50米，日常配戴視覺感一流。$103,000

F.P. Journe Automatique Réserve

若你喜歡同時擁有經典的氣質和獨特的亮點，F.P. Journe 的 Automatique Réserve就是一個相當適合的選擇。鉑金的錶殼和錶鏈，配以獨特的紫藍色錶盤及錶圈，為腕錶在典雅的外型中加入了型格的氣質，特別適合與西裝互配。使用以18K玫瑰金打造的1300.3自動上鏈機芯，具備日夜顯示功能，能提供約160小時的動力儲備，應該更被老闆級人士佩戴。$714,000

（圖片來源：F.P. Journe）

Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold Selfwinding Chronograph

一向以高辨識度著稱的Audemars Piguet Royal Oak系列，一直在其標誌性的設計中尋求創新。而其中的Frosted Gold Selfwinding Chronograph腕錶使用了獨特錘擊處理的18K白金錶殼及錶鏈，配以紫色的格紋錶盤，為這個系列加入了一絲玩味。搭載的Calibre 2385自動上鏈機芯能提供40小時動力儲備之外，亦擁有日期顯示、小秒針，以及計時功能。單是其閃爍外型設計，便教熱愛時裝或浮誇打扮的男士著迷，而且其紫盤用色更是罕中之罕。$496,000

（圖片來源：Audemars Piguet）

砂金式設計望落更有bling bling感覺。（圖片來源：monochrome）

Seiko 5 Japan Limited JoJo Giorno Giovanna

而說到最大膽、最突出的配搭，非紫色與金色莫屬。而Seiko則在他們與動畫《JoJo的奇妙冒險》中的第五部《黃金之風》的聯乘系列中，以主角Jojo和其替身的配色為靈感，推出了一款使用金色精鋼錶殼，配以紫紅色錶盤、錶圈和錶帶的設計，誇張的配搭相當引人注目。使用了能提供40小時動力儲備的Caliber 4R36自動上鏈錶芯，防水性能100米。由於這款腕錶僅限日本發售，而且限量1,000枚，如果你喜歡紫色，而又有機會買到的話，就要抓緊機會了。約$4,800