超實用的腕上藝術　積家大師系列Memovox響鬧腕錶

在眾多鐘錶的複雜功能中，有一項是我們幾乎每日都會用到，甚至能說是上班族每朝早上不能或缺的，不過奇怪的是它卻甚少出現在機械腕錶之中，那就是響鬧功能。

要說積家（Jaeger LeCoultre）是響鬧腕錶中的翹楚，相信也並不為過，早於1950年代在鳴響機制工藝上作考思，將三問及自鳴功能中音錘敲擊音簧的原理，由鳴響報時轉化成預設時間提示，從而研發出Memovox響鬧腕錶。而至1959年，品牌推出具10巴防水功能的Memovox Deepsea，讓潛水員在水中不用看錶，也可以透過響鬧提醒自己的上岸時間。

(圖片來源：Jaeger LeCoultre)

時至將近70年後的今日，積家從當年的錶款擷取靈感，製作出新一代的兩枚Memovox響鬧腕錶 ─「Master Control Memovox 大師系列響鬧腕錶」及「Master Control Memovox Timer大師系列響鬧計時器腕錶」，在保留原型腕錶的實用性的同時，亦賦予了充滿現代感的優雅風格設計。

重新設計的 956 型自動上鏈機械機芯。(圖片來源：Jaeger LeCoultre)

兩枚響鬧腕錶均搭載品牌重新設計的 956 型自動上鏈機械機芯，更特別重新設計報時機制，令音簧固定於錶殼側面，以將原有用於固定音簧的密封式底蓋改為透明藍寶石水晶底蓋，把音錘敲擊音簧時的形態呈現，加上綴以日內瓦飾紋鏤空玫瑰金擺陀，與機芯夾板的精緻裝飾互相呼應，令精妙的報時過程清晰可見、一覽無遺，為佩戴者帶來聲音及視覺的雙重享受。

Master Control Memovox 大師系列響鬧腕錶。(圖片來源：Jaeger LeCoultre)

Master Control Memovox 大師系列響鬧腕錶配備銀色太陽放射狀飾紋錶盤，配上同為銀色的修長三角形鑲貼時標、太子妃式指針以及藍色秒針，充滿細膩優雅的感覺。腕錶搭載的956AA型自動上鏈機械機芯，設有傳統的響鬧功能與日期顯示組合，動力儲存達45小時。

Master Control Memovox Timer大師系列響鬧計時器腕錶。(圖片來源：Jaeger LeCoultre)

至於Master Control Memovox Timer大師系列響鬧計時器腕錶的錶盤則以兩種深淺不同的藍色調設計，呈現同心圓圖案，並綴以太陽放射狀飾紋，浮雕內圈設有拋光數字時標，內圈上以末端裝飾紅色 JL 標誌的小指針，指示距離鬧鈴響起的小時數，並在內圈外緣設有Memovox 響鬧腕錶標誌性的三角形標記，以指示鬧鈴響起的時間。腕錶搭載956型自動上鏈機械機芯，除了可以傳統地設定鬧鈴在特定時間響起，亦可選擇設定距離鬧鈴響起的時間，非常具實用性，動力儲存同樣是45小時，限量發行250枚。