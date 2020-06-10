從專屬運動類型出發　兩個品牌五款針對性設計的智能腕錶

隨著科技日益發展，運動科學逐漸變得重要並普及化，在進行體育運動時戴上一枚相應的智能腕錶，能夠讓我們讀取到所需的相關資訊，並於完成後了解自己的表現，從而作出針對性的訓練規劃。在傳統的機械腕錶製作工藝上，會根據不同需要注入不同功能，更何況配備精密智能晶片的智能腕錶。

Garmin MARQ Collection 六款腕錶各有用處

對於跑者來說，Garmin這個品牌絕對不會陌生，由分別純粹為跑步及游泳而設的入門級Forerunner 35及Swim 2，到適合鐵人訓練及比賽的Forerunner 945，以至專用於潛水的Descent MKI、高爾夫球的Approach S62、飛行的D2 Delta PX，總會就著佩戴者的特別需求推出不同錶款。而品牌最近更更進一步地推出MARQ系列，為六種不同的需要打造出六款全新腕錶，當中的Athlete、Adventure、Captain及Driver，就是針對四種不同運動項目而設，並以超強大功能將智能腕錶的用途發揮至極致。

更特別找來德國退役球星舒韋恩史迪加擔任代言人，記憶中是品牌的第一次。(圖片來源：Garmin)

Garmin MARQ Athlete (圖片來源：Garmin)

跑步

錶如其名，「Athlete」是專為跑步訓練而設，首創地將跑者在規劃訓練時頗為著緊的其中兩項數據——VO2 MAX最大攝氧量及恢復時間量測刻度設計於錶圈上，方便佩戴者即時掌握個人運動表現及進度。當然，諸如訓練記錄、心率、步幅、垂直振幅、體能閾值與狀態、完賽預估等Forerunner系列必備的跑步訓練功能都一一齊備。

Garmin MARQ Adventurer (圖片來源：Garmin)

攀山

「Adventurer」是主要為攀山專家而設，能為佩戴者帶來攻頂及穿越山谷時的海拔高低變化，並附設氣壓計、電子指南針等功能，提醒沿路天氣狀態和精確指引方向，而Pulse Ox傳感器更會監控血氧飽和度水平，適時提示注意身體狀態變化。特別值得提及的是，腕錶可開啟「探險模式」，進行航點追蹤記錄、應急導航，並令電池在使用GPS的情況下，將續航力增加至數星期，也應該是假日行山男的必然利器。

Garmin MARQ Captain (圖片來源：Garmin)

帆船

至於「Captain」則是為航海運動而設，設有帆船賽計時器，顯示開賽前尚餘的時間，同時輔以GPS定位功能，計算距離起始線還需多少時間，而且能夠顯示風速、溫度和潮汐等重要航海資料，並有海圖、帆船助手、港口狀況功能，佩戴者甚至可以透過Tack Assist定位輔助，提高逆風航行時的航速。此外，在人員落水標記（MOB）功能幫助之下，只需按下按鈕標記位置，腕錶便會顯示方向箭頭及距離倒數計時，以助於執行快速救援。

Garmin MARQ Driver (圖片來源：Garmin)

賽車

最後要介紹的「Driver」便是特別為賽車運動而設，預載了全球250條知名賽道地圖，並顯示於錶盤之中。透過「GPS 自動計圈」功能，腕錶會自動進行計圈並顯示各圈速度，加上「即時速差」功能就可以得知目前圈速與最快圈速的差別，更可檢視最快圈速、總圈數以及總時間。

高球

TAG Heuer Connected Watch專屬版本

作為首個開發智能錶的奢華腕錶品牌，TAG Heuer為早前推出的第三代Connected Watch加入專為高爾夫球運動而設的版本，搭載品牌團隊研發的高爾夫球應用程式，可透過設於2點和4點鐘位置的功能按鈕，記錄最多四名球員的擊球次數、距離和得分，以及賽後的數據統計。程式更載有全球近40,000幅高爾夫球場地圖，精密程度包括記有包含沙坑、球道和粗草區等資訊，並透過「Driving Zone」功能為佩戴者分析合適的球桿和擊球方向與距離，及從錶上讀取果嶺和障礙物距離等簡要資訊，還能夠記錄在該球場的揮桿數和成績場等，方便作出賽後檢討改善。除了高爾夫球專用程式外，腕錶還載有適用於跑步、單車、步行、健身等其他運動的應用程式，並收集低距離、長度、步幅、速度、心率、卡路里消耗等數據。

腕錶以45毫米鈦金屬錶殼設計，設有一個1.39吋OLED顯示屏，配備五款機械或數碼錶盤供佩戴者按個人風格及需要自行調校，並搭配橡膠錶帶，防水能力達50米，其430 mAh全天候電池在進行體育運動時可使用六小時，而日常使用續航力則達20小時。對於現今越來越講求健康及生活健康的男士們，無疑能獲得傳統腕錶以外，更多更廣的全方位資訊。當然，你亦可因應場合選擇最合適錶款設計，對於講求專業性的型男，其魔力絕不下於機械錶。