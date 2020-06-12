奢華品牌搶攻Smartwatch 過萬元一枚 莫非有錢便如此任性
/ 2020.06.12
由傳統到智能 是前膽還是迎合
縱然知道市場並不相同，部分著名錶廠仍然勇於嘗試，並製作出不少兼具兩者特點的作品。然而這個做法是否明智還是得到數據支持，純以個人層面來說暫時仍想不透。
有不少錶迷都曾有類似以下想法：Apple Watch最貴定價也不過$4,000，如以10倍價錢去買一枚Smartwatch，除了說明你「有錢就是任性」之外還有甚麼？功能上你不會即時獲到劃時代激光炮或彈出降落傘，內裡還不是沒差幾多的東西。即使在製作上用上一些貴價物料如高科技材質錶殼、藍寶石水晶錶面等，這些看來是更切合到高級腕錶印象，這些物料確保了腕錶可以歷久如新，傳給你幾代後世子孫一樣光鮮。而Smartwatch呢？以Apple Watch為例現在的款式由推出市場到停產不過一年左右的周期，你慳住用，頂多四、五年後難逃換錶的結局，這也是電子產品無可避免的先天缺憾。
TAG Heuer早洞悉弱點
面對天生而來的問題，TAG Heuer早年出過的Connected Watch第二代時破格地加入換購條款，就是在Smartwatch用了一定年期後要壽終正寢之時，品牌願意以一定金額回收產品並轉成購買新貨的額度。這個做法還算是比較針對到問題所在，但品牌已經不再為新款Connected Watch第三代作出相同保證，是對腕錶耐用度有十足信心？還是免於勞心處理、減少品牌收益？
說起來，Smartwatch未來繼續大有可為絕對是事實，如只針對年輕市場，產品的壽命反是次要，但Luxury Smartwatch方面則還有不少瓶頸位需要突破。
作為知名錶廠，當然不願意將產品定價降到和同品牌高級腕錶相距太遠的價格，但相反地睇，入手價總比傳統腕錶已便宜不少，對於想新闢客源的品牌來說，可能都能藉此入手手，至於能否大舉拿下新市場分額，應該再需要多幾年便有分曉。
四款Luxury Smartwatch推介
TAG Heuer Connected
作為TAG Heuer的第三代Smartwatch，Connected系列的最新出品是一款專注於高爾夫球的特別版。它配備TAG Heuer的Golf App，為喜歡高爾夫球的用家提供擊球次數、擊球距離等的功能。腕錶使用了鈦金屬錶殼、黑色陶瓷錶圈，以及白色橡膠錶帶，名符其實又輕又搶眼。$20,600
（圖片來源：TAG Heuer）
（圖片來源：TAG Heuer）
Frederique Constant Vitality
Luxury Smartwatch面對的一大難題是他們必須要在提供各種數碼功能的同時，保持高級的外型設計和質感，而Frederique Constant的答案就是他們的Vitality系列。腕錶使用FC-287型石英機芯提供報時顯示的同時，在錶盤亦設有顯示屏供用家使用腕錶的其他功能如星期顯示、睡眠監測、計時、查看訊息等。而為了保持腕錶的高級感，系列使用了玫瑰金錶殼和指針，配以棕色皮錶帶。$11,500
(圖片來源：Frederique Constant）
Montblanc Summit 2+
由於與用家的手機之間擁有方便、穩定的連線是Smartwatch的基本要求，因此Montblanc的Summit 2+選擇直接使用Google的Wear OS，從而把與Android手機的連線變得更快捷，能直接使用流動網絡數據，亦安裝了各種功能如Google Assistant、氣壓計、GPS、指南針等等。而作為一款高級智能腕錶，Summit 2+選用了1.28吋的AMOLED屏幕，配以精鋼錶殼，及各種可換式錶帶，亦有Montblanc的傳統錶面顯示可供選擇。$9,900
（圖片來源：Montblanc）
Hublot Big Bang e
受惠於直接安裝了Google的Wear OS，所以腕錶亦有大量的Apps可供使用。它的藍寶石水晶錶鏡之下配備30.8mmAMOLED屏幕，並安裝了Hublot專屬的模擬指針顯示、月相、萬年曆、GMT兩地時區等等的傳統高級腕錶功能。用料方面，系列擁有鈦金屬與黑色陶瓷錶殼的版本可供選擇。 $38,900（鈦金屬版本）／$43,700（黑色陶瓷版本）
（圖片來源：Hublot）