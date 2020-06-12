奢華品牌搶攻Smartwatch　過萬元一枚　莫非有錢便如此任性

幾年前Smartwatch（智能腕錶）在市場成為熱話，一度引來高級製錶界自我懷疑是否又得經歷另一波石英風暴般的挑戰。事實上兩者卻是截然不同的產品，也針對全然不同的市場，一種是電子生活實用品，另一種則是工藝作品，即使出現機會有所重疊，但要互相較量卻又無甚理據。

由傳統到智能 是前膽還是迎合

縱然知道市場並不相同，部分著名錶廠仍然勇於嘗試，並製作出不少兼具兩者特點的作品。然而這個做法是否明智還是得到數據支持，純以個人層面來說暫時仍想不透。

有不少錶迷都曾有類似以下想法：Apple Watch最貴定價也不過$4,000，如以10倍價錢去買一枚Smartwatch，除了說明你「有錢就是任性」之外還有甚麼？功能上你不會即時獲到劃時代激光炮或彈出降落傘，內裡還不是沒差幾多的東西。即使在製作上用上一些貴價物料如高科技材質錶殼、藍寶石水晶錶面等，這些看來是更切合到高級腕錶印象，這些物料確保了腕錶可以歷久如新，傳給你幾代後世子孫一樣光鮮。而Smartwatch呢？以Apple Watch為例現在的款式由推出市場到停產不過一年左右的周期，你慳住用，頂多四、五年後難逃換錶的結局，這也是電子產品無可避免的先天缺憾。

TAG Heuer早洞悉弱點

面對天生而來的問題，TAG Heuer早年出過的Connected Watch第二代時破格地加入換購條款，就是在Smartwatch用了一定年期後要壽終正寢之時，品牌願意以一定金額回收產品並轉成購買新貨的額度。這個做法還算是比較針對到問題所在，但品牌已經不再為新款Connected Watch第三代作出相同保證，是對腕錶耐用度有十足信心？還是免於勞心處理、減少品牌收益？

說起來，Smartwatch未來繼續大有可為絕對是事實，如只針對年輕市場，產品的壽命反是次要，但Luxury Smartwatch方面則還有不少瓶頸位需要突破。

作為知名錶廠，當然不願意將產品定價降到和同品牌高級腕錶相距太遠的價格，但相反地睇，入手價總比傳統腕錶已便宜不少，對於想新闢客源的品牌來說，可能都能藉此入手手，至於能否大舉拿下新市場分額，應該再需要多幾年便有分曉。

四款Luxury Smartwatch推介

TAG Heuer Connected

作為TAG Heuer的第三代Smartwatch，Connected系列的最新出品是一款專注於高爾夫球的特別版。它配備TAG Heuer的Golf App，為喜歡高爾夫球的用家提供擊球次數、擊球距離等的功能。腕錶使用了鈦金屬錶殼、黑色陶瓷錶圈，以及白色橡膠錶帶，名符其實又輕又搶眼。$20,600

（圖片來源：TAG Heuer）

（圖片來源：TAG Heuer）

Frederique Constant Vitality

Luxury Smartwatch面對的一大難題是他們必須要在提供各種數碼功能的同時，保持高級的外型設計和質感，而Frederique Constant的答案就是他們的Vitality系列。腕錶使用FC-287型石英機芯提供報時顯示的同時，在錶盤亦設有顯示屏供用家使用腕錶的其他功能如星期顯示、睡眠監測、計時、查看訊息等。而為了保持腕錶的高級感，系列使用了玫瑰金錶殼和指針，配以棕色皮錶帶。$11,500

(圖片來源：Frederique Constant）

Montblanc Summit 2+

由於與用家的手機之間擁有方便、穩定的連線是Smartwatch的基本要求，因此Montblanc的Summit 2+選擇直接使用Google的Wear OS，從而把與Android手機的連線變得更快捷，能直接使用流動網絡數據，亦安裝了各種功能如Google Assistant、氣壓計、GPS、指南針等等。而作為一款高級智能腕錶，Summit 2+選用了1.28吋的AMOLED屏幕，配以精鋼錶殼，及各種可換式錶帶，亦有Montblanc的傳統錶面顯示可供選擇。$9,900

（圖片來源：Montblanc）

Hublot Big Bang e

受惠於直接安裝了Google的Wear OS，所以腕錶亦有大量的Apps可供使用。它的藍寶石水晶錶鏡之下配備30.8mmAMOLED屏幕，並安裝了Hublot專屬的模擬指針顯示、月相、萬年曆、GMT兩地時區等等的傳統高級腕錶功能。用料方面，系列擁有鈦金屬與黑色陶瓷錶殼的版本可供選擇。 $38,900（鈦金屬版本）／$43,700（黑色陶瓷版本）