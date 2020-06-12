象徵時間的時計見證歷史　支持冒險精神的Longines推出最新系列

時計象徵時間，時間也是歷史，經過的每一秒可能都有傳奇發生。不論在那一個時代都有冒險家的存在，而Longines這個腕錶品牌向來就為冒險家提供可靠的裝備。品牌最新推出的「Spirit先行者系列」，也旨在突顯這份先鋒精神。

祟尚冒險基因

原來在歷史上一些著名的冒險家都使用過品牌的作品，例如征服南北極的探險家Paul-Emile Victor多次用上Longines的作品測量天文位置，還有首位獨自飛越大西洋的女飛行員Amelia Earhart、曾以16歲之齡成為世界上最年輕飛行員的Elinor Smith、美國著名商業大亨及飛行員Howard Hughes等。這份冒險精神是品牌向來都尊祟並支持的，一直傳承至今。

Longines Spirit系列（圖片來源：Longines）

採用防磁矽游絲

最新推出的Longines Spirit系列承傳了過去支持過這些冒險家們的時計之精髓，採用高精準度機芯——矽游絲自動上鏈機芯並取得精密時計認証，使用壽命得以延長，功能上有著傳統飛行腕表的特性，設計與時並進具有現代感線條，由分鐘刻度、水晶錶鏡邊緣的設計、錶面數字特色字款、菱形刻度、夜光塗層指針等都是航空時計的重要元素。底面均有多層防反光塗層的圓拱形藍寶石水晶錶鏡、旋入式錶冠還有以六枚螺絲固定、雕刻圖案的底蓋。至於錶面上的五星圖案，則是品牌傳統上象徵機芯最高等級的質量。有著多款設計如啞黑色、銀色及藍色太陽放射線紋錶面；錶帶亦有精鋼鏈帶或深啡色、淺啡色及藍色真皮可供選擇。