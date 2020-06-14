【Piaget-Watches & Wonders】Altiplano 2mm成纖薄機械錶之王

今年伯爵於W&W的新作可謂貴精不貴多，首先品牌用兩年時間將2018發布的概念錶Altiplano Ultimate Concept正式投產，箇中蘊含多項新穎高超的製錶技術，成就此錶榮登纖薄之冠。

一切零件盡收於2mm內

2018年伯爵發布了一款用了四年時間研究的概念腕錶Altiplano Ultimate Concept，兩年後的今天正式宣布投產，換言之品牌共耗費六年光陰，打造出全球最纖薄的機械腕錶，King of Ultra Thin的王者地位當之無愧。這款厚度僅為2mm的機械腕錶，關乎厚度的首要因素當然是機芯，型號900P-UC手動上鏈機芯當然由伯爵自主研發及生產，主發條鼓採用全新設計，不設發條鼓及鼓蓋，以讓出更多發空間，主發條是裝置於一組陶瓷滾珠軸承之上，可於錶盤6點位置看得見，發條上滿後可儲能40小時。其他機芯組件亦要「瘦身」，齒輪厚度由傳統的0.20mm，減至0.12mm達四成減幅已經非常誇張。還未算，腕錶的藍寶石水晶錶鏡更由常用的1mm，減至0.2m，減幅達八成認真誇張！

圖片來源：Piaget

錶殼與錶帶一樣追求薄

至於直徑41mm的錶殼，採用以鈷為基礎的高科技合金材質，硬度約為黃金的兩倍，才足以用來製造這個與機芯一體成形的錶殼。此外，錶冠採用專利上鏈系統，用一顆「永動螺絲」取代傳統離合器與錶冠齒輪的組合，錶冠也可收進錶殼之內，免受撞擊。Altiplano Ultimate Concept備有PVD黑色錶殼配黑面、銀殼配銀面藍圈，以及銀殼配灰面銀圈，而所搭配的鱷魚皮或膠橡錶帶亦僅厚1.5mm，在這種厚度絕對能讓它安份藏在恤衫手袖與手腕之間，對於鍾情西裝打扮男士，這份手上工藝便算是一個品味體現。

上流女士之選：Limelight Gala Precious

1973年問世的Limelight Gala，一直以來深受上流社會仕女們的愛戴，今年W&W，品牌推出Limelight Gala Precious系列，為女士們打造集貴氣與優雅於一身的鑲鑽腕錶。首先介紹的Limelight Gala Precious Sapphire Gradient，焦點在於以22顆不同色澤的藍寶石（共重4.1克拉）加上20顆明亮切割的鑽石（共重1.46克拉），營造和諧漸變的效果，與藍色大明火琺瑯錶盤完美配搭，32mm錶殼及錶鏈則以18K白金製造。

此外，品牌運用一種可追溯至17世紀的玻璃工藝，於玻璃中添加氧化銅成為砂金石玻璃，以此作為錶盤，推出Limelight Gala Precious Aventurine Glass腕錶。32mm18K白金錶殼，鑲有42顆（共重4.74克拉）明亮切割鑽石，砂金石玻璃錶盤為腕錶賦予其閃閃發亮的外觀，宛如繁星閃耀的夜空。