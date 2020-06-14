美國總統戴的錶　Donald Trump愛金、Obama低調、尼克遜的是？

在一定的意義上，國家的領袖總是別具過人的男性魅力，除了過人的不凡氣質與能力，有時連理示人的外表也攝人，他們身上的衣裝與配飾，也總是吸引著人們的目光，今回說介紹的就是他們手上的腕錶。

Donald Trump手上的是Rolex Day-Date（圖片來源：rolexmagazine）

金錶配金髮的Donald Trump

美國的一舉一動都會引起全球的注意，美國總統們又會戴甚麼錶？現任的Donald Trump就特別喜歡「金錶」，配上他一頭出眾的金髮特別合襯。他愛的品牌有Rolex Day-Date、Patek Philippe Ellipse，值得一提的是他的Day-Date是18ct黃金款，是由自家工作室調製出來純度更高的黃金製成，最新款用上有多項專利的3255型機芯，精準度非常高，也適合他戴著去打高爾夫球。至於他參選時又戴上過Vacheron Constantin Ultra-fine 1968，他本來是商人出身，他又有著自己的腕錶品牌「Trump」，雖然他本人經常為此作宣傳，但外觀設計就有著不少其他品牌款式的影子，不被外界看好。

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低調的Obama

至於上一任的Obama就比Donald Trump低調得多，經常戴著的Jorg Gray竟然是美國特勤局的隨扈送給他的。這款美國品牌的腕錶有著飛行時計的風格，設計樸素，所搭載的機芯是由Citizen打造的。不過自從Obama公開戴過它之後也聲名大噪起來，畢竟總統看上眼的錶都不是浪得虛名，也有著明星效應。

帶動潮流的甘迺迪

要說到最懂得穿搭的美國總統就非甘迺迪莫屬，就連影響著世界的穿搭風格「Ivy Style」也因為甘迺迪穿到成為了「JFK Style」（甘迺迪全名簡稱為JFK），甘迺迪所選的錶款起初被以為是Cartier的Tank Watch，但其實是Omega的Ultra Thin（OT3980），而且是他的朋友送給他的，錶背刻上了寄語，超薄錶身及簡約設計是當時的主流錶款。

將功績戴上手的尼克遜

至於尼克遜所戴的更是當時別具名堂的，標誌著他任內代表了人類的大事——登月任務，說到這裡，相信大家都猜得到他所戴的正正是Omega的「Moonwatch」，在完成任務之後，Omega製作了特別版送給相關人員包括NASA的人員、太空人以及尼克遜總統。在登月之前NASA進行了一個「Qualification Test Procedures」，找來六個品牌作測試，包括華氏0度至160度的溫度測試、90分鐘的減壓、30分鐘的激烈振動及130分貝的聲學對抗，更從六個不同方向經歷多次40公斤的撞擊等，最後就只有Omega Speedmaster能抵受所有考驗，成為了錶界經典。