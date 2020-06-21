各國領導人所選腕錶各具特色　普京愛收藏名錶、哲古華拉着重情義

對每位男士而言，手上戴著的腕錶可以說得上為身份的象徵，但身份的意思有時不只是地位、職位，而是可以配得上個人性格的展現。早前就與大家介紹過美國總統們看得上眼的錶，例如Donald Trump就酷愛金錶，可能襯回他的標誌性金髮吧，而尼克遜所戴的又正正代表著他在任時的美國登月功績，今回就來繼續介紹各國的領導人又會戴甚麼錶。

Patek Philippe 5208P三問萬年曆計時腕錶，原廠證書上寫上了普京的名字（圖片來源：Hodinkee）

名錶愛好者普京

當年的超級大國蘇聯，到今天的俄羅斯都是能夠與美國分庭抗禮的，而俄羅斯的總統普京原來也是一名愛錶之人。在他手上出現過的錶款林林總總，而出現得最多的卻是Patek Philippe。最當中標誌性的，就是2017年拍賣價達106.2萬歐元的計時腕錶，這款超複雜錶款還在原廠證書上寫上了普京的名字，這枚腕錶更讓俄羅斯反對派用來打擊普京，指出以他的年薪是買不起的。

另一款令人眼前一亮的又有A. Lange & Söhne的Tourbograph王冠寶石錶，用上白金錶殼、鍍金時針、鱷魚皮錶帶等高貴物料打造，要價50萬美元。他另外也有收藏Patek Philippe 5039G白金萬年曆、基本款Calatrava 3411，還有一款Blancpain Léman Aqua Lung Grande Date，令人津津樂道的是這枚錶款曾經兩度由他送給平民。最後他又經常被拍到手戴經典飛行錶IWC Mark XVII，這款作品反而與他的強硬形象非常合襯。

對瑞士念念不忘的金正恩

俄羅斯的鄰居北韓，其領導人金正恩也是世界注目的人物，所戴的手錶卻樸素得多，最常被發現所戴的是Omega的De Ville，然而近年在視察導彈發射時，又被發現戴上一款IWC的Portofino Automatic，價值約1,400萬韓圜（約9萬港元），是次引起話題的，是這款手錶是IWC難得一次推出的情侶錶款，有沒有女生戴上另一枚？此外，金正恩年少時曾在瑞士留學，所以對瑞士品牌情有獨鍾不出奇，不過聯合國安理會有制裁北韓禁止其進口名錶及奢侈品，這款作品又是怎樣得來的？

圖片來源：美聯社

低調簡約的Boris Johnson

早前提及Obama所戴的錶是相當低調的Jorg Gray，但說到低調這一方向可能Boris Johnson更勝一籌，他本來就是一位行事相當樸素之人（從其佛系抗疫也看得到吧），他也聞名於每天騎單車上班，而他所戴的錶款為Pulsar PTA166P1，已經是廿年前的錶款，用上金色不鏽鋼材質打造，搭載石英機芯，錶盤只有基本的時、分顯示，極致簡約。

圖片來源：foxnews

支持國產的安倍晉三

品牌是精工（Seiko）旗下分支，原來是世界上首家生產電子錶的錶廠，雖然Pulsar定位比Seiko高一點，不過這款作品價錢相當相宜，一萬日元左右就可以入手。說到Seiko這個日本國寶級品牌，現任日本內閣總理大臣安倍晉三也只會戴上這個品牌，他所選擇的是自動錶款SARC013以及Astron腕錶。

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古巴革命核心都是Rolex愛好者

最後就有古巴革命的核心、古巴的領導人哲古華拉，其短促的一生只有40年卻奉獻了給革命，被稱為是為革命而生的男人。其肖像成為了世界性的流行文化標誌，代表著反主流文化。不過他標誌性地最常戴、最愛的錶款好像與他的形象背道而馳，這位本應對物質沒有太多渴求的共產主義者卻對Rolex情有獨鍾，手上常戴GMT-Master 1675，原因相信是有幾個，首先是其穩定性及耐用度，對哲古華拉的革命事業相當重要，而當年卻沒有太多的選擇。此外，手錶往往是戰爭中犧牲後身上最有價值的遺物，由戰友收妥交回家人，可能也有著這點意義。最後也是最重要的，就是這枚腕錶是哲古華拉的好友、同樣是Rolex愛好者的卡斯特羅送給他的。

哲古華拉手上的Rolex GMT-Master 1675（網上圖片）