【Omega】超越天文台認證　De Ville碟飛陀飛輪超限量登場

市場上能做到Chronometer天文台認證的陀飛輪少之又少，最大原因是陀飛輪的體質天性，因為複雜結構相對脆弱，做天文台測試分分鐘搵命搏。然而Omega最近推出的De Ville Tourbillon Numbered Edition，不單有COSC，甚至是拿下了更進一步的Master Chronometer身份，可說是寫下了一個紀錄。

De Ville Tourbillon Numbered Edition（圖片來源：Omega）

Omega的威水史絕不少見，1947年推出全球首創的陀飛輪腕錶機芯，並藉此參加了三項主要的歐洲天文台腕錶精確性能比賽全都勝出。在接近五十年後，品牌於1994年推出第一款自動上鏈中置陀飛輪腕錶，把陀飛輪框架設於腕錶中央位置。又在十年後的2004年，成功研製全球第一枚獲Chronometer認證的陀飛輪腕錶。

De Ville Tourbillon Numbered Edition（圖片來源：Omega）

De Ville Tourbillon Numbered Edition作為Omega第一款通過Master Chronometer認證的手動上鏈中置陀飛輪腕錶，其陀飛輪框架在15,000高斯的強大磁場下亦可正常運轉。

板橋及主夾板均使用18K Sedna™金材質，綴飾手工斜邊。 （圖片來源：Omega）

腕錶備有三天動力儲存顯示，其藍寶石水晶底蓋晶瑩剔透，讓Omega Co-Axial Master Chronometer 2640機芯展現無遺。板橋及主夾板均使用18K Sedna™金材質，綴飾手工斜邊。

陀飛輪框架在15,000高斯的強大磁場下亦可正常運轉。（圖片來源：Omega）

腕錶不單精準可靠，其設計亦同樣出色。搭配黑色皮革錶帶，腕錶起用了兩種Omega獨有的名貴合金，其43mm的中央錶殼、錶帶扣標誌和錶冠標誌均以18K Canopus™金鑄造。腕錶的錶耳、錶圈及底蓋則以18K Sedna™金製造，高雅瑰麗。

腕錶不單精準可靠，其設計亦同樣出色。（圖片來源：Omega）

每枚腕錶都經由Omega陀飛輪製作坊細心挑選的鐘錶大師手工打造，製作需時一個月，足見其地位。

中央錶殼、錶帶扣標誌和錶冠標誌均以18K Canopus™金鑄造。（圖片來源：Omega）

今年全新推出的碟飛陀飛輪編號生產腕錶享有Omega五年保養，其特色錶盒內附旅行錶袋及錶冠上鏈工具，另有證書印明每枚腕錶的生產編號。