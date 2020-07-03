一文看盡天下的世界時間腕錶最新力作　盡情遊覽世界又能掌握時間

對於今天四海為家的新一代才俊來說，今天香港、明天倫敦、後天紐約的生活模式絕不稀奇。往返各地工作，要時刻保持清醒，讓自己好好掌握時間，一枚可顯示多個時區的時間的腕錶絕對不可多得。

原居地和第二時區時間的日／夜顯示，由箭頭指針改為環形設計，並移動至兩個時區盤的中央位置。（圖片來源：A. Lange & Söhne）

A. Lange & Söhne LANGE 1 TIME ZONE

今天為大家分別介紹兩款稱得上年度大作的新錶，先來的是德國A. Lange & Söhne 的LANGE 1 TIME ZONE。

朗格早於2005年就推出了一款設有兩個時區時間顯示的腕錶，其以LANGE 1為基礎，可顯示 24 個時區的時間。全新版本的LANGE 1 TIME ZONE 將卓越功能與清晰讀時的設計和精湛工藝互相結合。腕錶以不對稱錶盤為特色，設有兩個時間顯示、一個大日曆顯示和一個動力儲備顯示，同時保留了可調校的城市圈，讓佩戴者輕鬆設定第二時區時間。

日／夜顯示與時針提醒佩戴者，該時區的時間為白晝還是黑夜。（圖片來源：A. Lange & Söhne）

LANGE 1 TIME ZONE 與世界時區腕錶並不盡相同，可同時顯示原居地和第二時區時間。大型數字盤顯示原居地時間，而小型數字盤則顯示第二個時區的時間，後者可透過城市圈設定。當佩戴者透過錶冠調校時間，兩個時間顯示會同時調整。

單一發條盒可提供長達 72 小時的動力儲備。（圖片來源：A. Lange & Söhne）

為了這新作而推出的全新 L141.1型錶廠自製機芯，其單一發條盒可提供長達 72 小時的動力儲備。其他技術細節包括經典螺絲擺輪，以及錶廠自製自由振動擺輪游絲，其以每小時 21,600 次的振頻運作。

精巧細膩的手工裝飾彰顯朗格每項細節的極高水準。（圖片來源：A. Lange & Söhne）

Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum世界時間腕錶

另一款主角，就是Montblanc推出的全新Star Legacy系列Orbis Terrarum世界時腕錶，以獨特的方式演繹世界時間複雜功能。Star Legacy系列產品的特色包括圓形拋光卵石形錶殼、鑲嵌Montblanc六角白星標誌的洋蔥形錶冠、飾以放射狀星形扭索紋飾的精緻錶盤、以及搭配由意大利佛羅倫斯Richemont Pelletteria製作的Sfumato錶帶。

藍寶石水晶玻璃旋轉盤底下是一個旋轉式日夜顯示盤。（圖片來源：Montblanc）

搭載自動機芯，並配置由Montblanc工程師自行研發的複雜功能。當初設計的初衷是為了打造蘊含品牌獨有之世界時間功能腕錶，且易於操作並能提升時間讀取清晰度。腕錶完成設定後，配戴者一眼就可以知道24個時區的時間，以及城市目前為白天還是夜晚。

在設計與結構上，Montblanc復刻2014年首次推出的Orbis Terrarum世界時間腕錶。（圖片來源：Montblanc）

Montblanc Star Legacy系列時間概念腕錶具50米的防水性能。 （圖片來源：Montblanc）